Ronaldo krijgt in aanloop naar clash met PSG rust tegen Espanyol

De vedette ontbreekt dinsdagavond in de selectie van Real bij het uitduel met Espanyol in de Primera Division. Middenvelder Casemiro, die buikklachten heeft, doet ook niet mee.

Ronaldo en Real gaan volgende week dinsdag op bezoek bij PSG in de achtste finales van de Champions League in de wetenschap dat het heenduel van twee weken geleden met 3-1 werd gewonnen.

De 33-jarige Ronaldo is na een iets mindere periode weer in vorm. De laatste weken scoorde de Portugees twaalf keer in zeven wedstrijden. In de thuiswedstrijd tegen PSG was hij twee keer trefzeker.

Neymar

Real krijgt in de clash met PSG zeer waarschijnljk niet te maken met Neymar. De sterspeler van de Parijzenaars liep zondag een breukje in zijn voet op en is vermoedelijk zo'n twee maanden uitgeschakeld.

De wedstrijd tussen Espanyol en Real begint dinsdag om 20.00 uur. De 'Koninklijke' speelt zaterdag ook nog thuis tegen Getafe (20.45 uur) voordat het volgende week op bezoek gaat bij PSG.

In de achtste finales van de Champions League staan verder Liverpool-FC Porto, Manchester City-FC Basel, Tottenham Hotspur-Juventus, Manchester United-Sevilla, AS Roma-Shakhtar Donetsk, Besiktas-Bayern München en FC Barcelona-Chelsea op het programma.

