Mourinho lyrisch over 'briljante' middenvelder McTominay tegen Sevilla

Mourinho was dan ook dolblij toen een verslaggever van BT Sport hem na afloop vroeg naar het optreden van McTominay, die de hele wedstrijd in het veld stond. "Mag ik je knuffelen? Ik hoor iedereen alleen maar over het passeren van Pogba, maar het moet gaan over Scott. Hij was fantastisch."

McTominay is afkomstig uit de jeugdopleiding van United en kent dit seizoen zijn definitieve doorbraak. De geboren Engelsman met Schotse afkomst speelde in de uitwedstrijd tegen Sevilla al zijn veertiende officiële wedstrijd van het seizoen.

Mourinho, die eerder deze week de Schotse voetbalbond adviseerde McTominay zo snel mogelijk op te roepen voordat Engeland dat doet, genoot ook tegen Sevilla met volle teugen van het optreden van zijn talent.

"Hij deed eigenlijk alles goed. Scott hield druk op spelmaker Ever Banega van Sevilla, die daardoor niet aan voetballen toekwam. Ik vond hem echt briljant spelen."

Return

Hoewel United in de heenwedstrijd tegen Sevilla verder weinig indruk maakte, bleven de 'Mancunians' wel al voor de negende keer in de laatste elf officiële wedstrijden zonder tegendoelpunt.

Mourinho realiseert zich wel dat de doelpuntloze remise in Sevilla zijn ploeg weinig houvast biedt voor de return. "Het is lastig, want bij een doelpuntrijk gelijkspel liggen we eruit. Old Trafford is wel toe aan weer eens een grote Europese avond."

De return tussen Manchester United en Sevilla staat dinsdag 13 maart op het programma.

