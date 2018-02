De Gea behoedt United voor nederlaag in heenduel met Sevilla

De thuisploeg kreeg verreweg de beste kansen van de wedstrijd, maar de uitblinkende doelman David de Gea voorkwam dat Manchester United over drie weken met een achterstand aan de return begint.

Daley Blind zat wegens een blessure niet in de selectie van United, terwijl de 21-jarige Scott McTominay van coach José Mourinho in de basiself verrassend de voorkeur kreeg boven Paul Pogba. De Franse middenvelder kwam na zeventien minuten alsnog het veld in voor Ander Herrera, die geblesseerd raakte aan zijn hamstring.

United kan de titel in de Premier League al zo goed als vergeten en dus moet de Europa League-winnaar van vorig seizoen in de jacht op een prijs zijn hoop vestigen op de Champions League en de FA Cup.

De return tussen United en Sevilla op Old Trafford wordt op dinsdag 13 maart gespeeld.

De Gea

Sevilla verloor slechts één van zijn laatste 35 officiële thuiswedstrijden en die sterke vorm in eigen huis kwam ook tegen United tot uiting. Na vier minuten was de thuisploeg al dicht bij de openingstreffer, maar De Gea greep goed in op een afstandsschot van Luis Muriel.

Het duurde 25 minuten voor United zijn eerste mogelijkheid van de wedstrijd kreeg. Romelu Lukaku nam een afgemeten voorzet van Alexis Sanchez in één keer op zijn schoen, maar de harde uithaal van de spits was te ongecontroleerd en vloog over.

Het was één van de weinige offensieve wapenfeiten van de 'Mancunians', die doelman De Gea mochten danken dat het bij rust slechts 0-0 stond. De Spaanse keeper moest na 28 minuten al handelend optreden na een schot van Joaquin Correa en op slag van rust tikte hij een kopbal van Muriel knap over de lat.

Afgekeurde treffer

Ook in de tweede helft was het Sevilla dat verreweg de meeste aanvallende intenties liet zien. Verdediger Clement Langlet had na 63 minuten binnen moeten koppen na een vrije trap, maar hij gaf zijn inzet te weinig kracht mee om De Gea te verrassen. Even later hield hij ook een hard schot van Muriel uit het doel.

United was in het eerste halfuur van de tweede helft niet verder gekomen dan een vrije trap van Pogba in de muur, al kwamen de bezoekers tien minuten voor tijd nog wel tot scoren. Lukaku nam de bal voor zijn rake schot echter aan met zijn hand en dus keurde scheidsrechter Clement Turpin het doelpunt af.

