Barça-coach Valverde blij met resultaat in 'botsing van speelstijlen'

De Catalanen kwamen na rust op achterstand nadat Chelsea voor rust al twee keer de paal had geraakt. In de 75e minuut zorgde Lionel Messi met zijn eerste goal in negen ontmoetingen met de 'Blues' voor de eindstand.

"We houden een positief gevoel over aan deze botsing van speelstijlen. We probeerden te controleren, hadden veel balbezit en probeerden dicht bij het doel te komen. Chelsea speelde op de counter", was de conclusie van Valverde.

"De gelijkmaker was niet doorslaggevend, maar wel heel belangrijk. Chelsea zal blij zijn met het resultaat en we respecteren hun manier van spelen. Ze hadden niet zoveel passes als wij, maar ze maakten het ons moeilijk."

Over drie weken kan Barcelona de klus klaren op eigen bodem. De Spanjaarden beginnen dan in de wetenschap dat thuis veel beter gepresteerd wordt dan uit. In vier Europese duels buitenshuis werd dit seizoen pas twee keer gescoord.

Geluk

De 54-jarige Valverde gaf wel toe dat Barcelona op Stamford Bridge over geluk niet te klagen had. "Voorin kwamen we er vaak niet echt doorheen. Het was er druk en Chelsea verdedigde goed", zei hij.

"Daarnaast raakte Willian een paar keer de paal en wij creëerden geen heel grote kansen, maar we profiteerden van een fout van Chelsea. Uiteindelijk is het een goed resultaat."

De coach verdedigde zijn keuze om aanvaller Ousmane Dembélé op de bank te houden en middenvelder Paulinho op te tellen. "Ik koos gewoon voor de beste speelwijze en dat deed ik ook toen ik Paulinho wisselde voor Aleix Vidal."

Op Stamford Bridge had Chelsea over de gehele wedstrijd slechts 27 procent balbezit. De thuisploeg kwam daarentegen tot negen schoten tegenover vijf van Barcelona.

De return tussen beide clubs in Camp Nou wordt op woensdag 14 maart gespeeld.

