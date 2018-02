Mourinho durft pas na zege op Sevilla aan CL-titel met United te denken

Om de laatste acht te bereiken moet United afrekenen met Sevilla. De eerste wedstrijd van het tweeluik met de Spaanse club staat woensdagavond in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan op het programma.

"De droom om de Champions League te winnen begint pas in de kwartfinales", stelde Mourinho dinsdag op de vooruitblikkende persconferentie. "Dan realiseren teams die geen favoriet zijn, zoals United, dat alles mogelijk is. Dan verandert de dynamiek."

Mourinho won de Champions League in 2004 met FC Porto en zes jaar later mdet Internazionale. Volgens de trainer bevindt het huidige United zich qua ervaring tussen die twee ploegen in.

"Porto was een erg jong team. Een onervaren team met veel spelers die voor het eerst in de Champions League speelden", aldus Mourinho. "Bij Inter was het anders. Een ploeg met veel dertigers, maar ook zij hadden tot dan toe geen succes. Dit United zit daar tussenin; er zijn spelers met en zonder ervaring."

Moeilijk

Mourinho verwacht dat United het moeilijk zal krijgen met Sevilla. "Op dit moment moeten we ons focussen op een erg lastige tegenstander en de eerste wedstrijd in de knock-outfase. De wedstrijd zorgt weliswaar niet voor de beslissing, maar is zeer belangrijk."

Volgens Mourinho is Paul Pogba klaar om in Sevilla zijn rentree te maken voor United. De Fransman miste zaterdag het FA Cup-duel met Huddersfield Town omdat hij ziek was. In de drie laatste competitiewedstrijden werd hij twee keer na ruim een uur gewisseld en eenmaal gepasseerd.

De coach van United vindt niet dat Pogba, die in 2016 voor 105 miljoen euro overkwam van Juventus, niet meer verantwoordelijkheid moet nemen bij zijn ploeg. "Een speler die een bepaald bedrag heeft gekost, hoeft niet minder te doen dan iemand waar we drie keer meer voor hebben betaald. Ik houd niet van deze benadering. Ik kies mijn spelers ook niet op grond van leeftijd, hun salaris of het transferbedrag. Dat is niet eerlijk."

De Champions League-wedstrijd tussen Sevilla en Manchester United begint woensdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin.

De wedstrijd tussen Sevilla en Manchester United is woensdag live te zien op NU.nl. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Na afloop zijn er ook video's van de andere wedstrijden te zien.

