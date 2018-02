Trotse Conte vindt dat Chelsea bijna perfecte wedstrijd speelde

"We waren zeer dicht bij de perfecte wedstrijd", zei Conte dinsdagavond na afloop van de 1-1 op Stamford Bridge. "Helaas maakten we één fout. We weten dat je dan tegen Barcelona direct de tol moet betalen."

Die fout maakte Chelsea een kwartier voor tijd toen Andreas Christensen een dramatische breedtepass gaf. Andres Iniesta onderschepte de bal en gaf Lionel Messi de kans op de gelijkmaker. De Argentijn maakte vervolgens zijn eerste treffer ooit tegen Chelsea.

Tot de gelijkmaker leek er voor Chelsea niets aan de hand. De Engelsen kwamen na ruim een uur spelen op voorsprong door een doelpunt van Willian en gaven nauwelijks kansen weg. Maar uiteindelijk moesten ze dus toch genoegen nemen met een gelijkspel.

Trots

"Het is erg jammer", baalde Conte. "Maar ik ben erg trots op mijn spelers. Ze hielden zich aan het strijdplan en speelden geweldig. Misschien verdienden we wel meer dan de 1-1."

Op woensdag 14 maart staat in Camp Nou de return op het programma. Conte beseft dat het een lastig karwei voor zijn ploeg gaat worden om de kwartfinales te halen, maar hij put ook vertrouwen uit de heenwedstrijd.

"We weten dat Barcelona een sterk en fantastisch team heeft", aldus de coach. "Het wordt erg moeilijk, maar de wedstrijd van vandaag geeft ons het vertrouwen om ervoor te gaan en voor iets ongelofelijks te zorgen."

Zelfmoordmissie

Ook Chelsea-middenvelder Cesc Fabregas baalde van het resultaat. "Het is zo zonde", zei de Spanjaard. "We speelden erg goed en voerden ons plan goed uit, maar we gaan teleurgesteld naar huis omdat we het fantastische spel niet hebben omgezet in een fantastisch resultaat."

Op Stamford Bridge had de thuisploeg over de gehele wedstrijd slechts 27 procent balbezit. In de return moeten de 'Blues' volgens Fabregas in ieder geval wat meer hun eigen spel spelen.

"Het ligt nog volledig open", aldus de oud-speler van Barcelona. "We moeten daar heengaan met het plan om aan te vallen en te scoren, omdat 90 minuten verdedigen in Camp Nou een eeuwigheid duurt. Dat is een zelfmoordmissie."

