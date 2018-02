Boze Robben moet emoties over 'pijnlijke' reservebeurt in toom houden

Trainer Jupp Heynckes had in de Allianz Arena geen basisplaats ingeruimd voor de 34-jarige Robben, die de laatste weken wel 'gewoon' mocht starten bij Bayern.

Volgens Robben kan hij zijn kaken beter stijf op elkaar houden, gevraagd naar zijn plek op de bank. "Als ik mijn emoties nu laat spreken, zit ik morgen op kantoor bij technisch directeur Hasan Salihamidzic of voorzitter Karl-Heinz Rummenigge."

"Dit is pijnlijk", doet de routinier na afloop van de gewonnen wedstrijd zijn beklag bij de Duitse televisie. "Maar elk woord dat ik hieraan besteed is er één te veel. Ik weet niet wat er precies aan de hand is."

Heynckes

Robben stond aan de basis van twee van vijf doelpunten van de 'Rekordmeister', maar kwam zelf niet tot scoren. Toen hij vlak voor rust de geblesseerde James Rodriguez kwam vervangen, was het net 1-0 geworden.

Na rust liep Bayern, met Robben binnen de lijnen, eenvoudig uit naar 5-0 tegen het tiental van Besiktas. "Volgens mij heb ik wel een goede tweede helft gespeeld", aldus de Groninger. "Iedereen wil dit soort wedstrijden spelen. Als je dan niet mee mag doen, komt dat hard aan."

Heynckes toonde begrip voor dat gevoel van zijn aanvaller. "Ik kan me wel voorstellen dat een speler niet blij is als hij niet speelt in zo'n wedstrijd. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Maar ik doe wat het beste is voor het team, meer niet."

De return over drie weken in Istanbul is hoogstwaarschijnlijk om des keizers baard. Dat duel is op woensdag 14 maart.

