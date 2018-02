Bayern walst met invaller Robben over tiental Besiktas heen

Thomas Müller (twee keer), Kingsley Coman en Robert Lewandowski (twee keer) waren trefzeker voor de Duitse landskampioen.

Arjen Robben begon niet in de basis bij Bayern, maar kwam er vlak voor rust in voor de geblesseerde James Rodriguez. Ryan Babel speelde onder toeziend oog van bondscoach Ronald Koeman de hele wedstrijd voor Besiktas, waar Jeremain Lens op de bank bleef.

De Turkse ploeg speelde vanaf de zestiende minuut met tien man nadat de Kroatische verdediger Domagoj Vida de doorgebroken Lewandowski neerhaalde en direct rood kreeg.

​Müller

Bayern kreeg daarna duidelijk de overhand in de wedstrijd en dat resulteerde in een aantal goede kansen. Een vrije trap van Rodriguez miste net het doel en Besiktas-doelman Fabricio kon knap redding brengen op een kopbal van Mats Hummels.

Vlak voor rust wist Müller eindelijk de ban te breken voor de thuisploeg. De Duitse aanvaller reageerde scherp op een fraaie pass van David Alaba en schoot de 1-0 binnen.

Coman was acht minuten na rust verantwoordelijk voor de tweede Duitse treffer. Na een assist van Lewandowski rondde de Franse international af met een bekeken schot in de linkerhoek. De tien van Besiktas waren voor rust af en toe nog gevaarlijk, maar in de tweede helft beperkten de bezoekers zich vooral tot verdedigen.

Robben

De ingevallen Robben stond in de tweede helft aan de basis van de 3-0. Hij gaf een diepe pass op Joshua Kimmich, die vervolgens fraai voorgaf op Müller. De Duitse international maakte met een schot in de rechterhoek zijn tweede treffer van de avond.

Lewandowski bepaalde in de slotfase de eindstand met twee treffers op 5-0. De Poolse spits maakte in de 79e minuut uit een rebound de 4-0 en tekende in de 88e minuut na voorbereidend werk van Robben en Müller voor de vijfde treffer van Bayern. Lewandowski staat daarmee dit seizoen op vijf doelpunten in de Champions League.

De return is over drie weken in Istanbul, maar die wedstrijd lijkt een formaliteit.

