Barça houdt dankzij eerste goal Messi tegen Chelsea stand in heenduel

Willian, die eerder nog twee keer de paal op zijn pad vond, opende de score op Stamford Bridge. Uitgerekend Lionel Messi, die nog nooit eerder tegen Chelsea gescoord had, zorgde voor een prima uitgangspositie voor de Catalanen.

Over drie weken kan Barcelona de klus klaren op vertrouwde bodem. De Spaanse grootmacht begint dan in de wetenschap dat thuis veel beter gepresteerd wordt dan uit. In vier Europese duels buitenshuis werd dit seizoen pas twee keer gescoord.

Chelsea zal balen dat het de dubbele ontmoeting nog niet besliste. De stugge Engelsen gaven nauwelijks kansen weg en stichtten zelf het nodige gevaar voor het vijandige doel, maar meer dan een remise leverde dat niet op voor de formatie van manager Antonio Conte.

Paal

Barcelona mocht van geluk spreken dat het bij rust nog 0-0 stond. Willian zag na iets meer dan een halfuur zijn schot op de verre paal uiteenspatten en acht minuten later knalde hij tegen de andere paal. Ook Eden Hazard, die zijn volley over het Barça-doel zag zeilen, had geen geluk.

Na de hervatting bleef het spelbeeld hetzelfde. Chelsea liet de bal aan Barcelona en kwam er zelf gevaarlijk uit waar mogelijk. In de 62e minuut sorteerde dat effect. Hazard speelde na een korte corner Willian in en die plaatste de bal bekeken langs doelman Marc-André ter Stegen.

Messi

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de 'Blues', maar een kwartier voor tijd kregen ze de rekening gepresenteerd voor slordig uitverdedigen. Andres Iniesta onderschepte een dramatische breedtepass van Marcos Alonso en stelde Messi in staat voor het eerst te scoren tegen Chelsea.

De Argentijnse vedette trad acht keer eerder aan tegen de Londenaren, maar stond nog altijd droog. Doordat hij daar een einde aan maakte, zijn er nog slechts elf clubs over waartegen hij doelpuntloos bleef.

Na de gelijkmaker van Messi leken Barcelona en trainer Ernesto Valverde het wel goed te vinden. De Catalanen speelden de wedstrijd professioneel uit, terwijl Chelsea er niet meer in slaagde iets te forceren.

Zo staat Chelsea voor een lastig karwei in Camp Nou. Op woensdag 14 maart is de return in Barcelona.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League