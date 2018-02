Conte kon slaap moeilijk vatten in aanloop naar kraker tegen Barcelona

"In de dagen na die FA Cup-wedstrijd van vrijdag tegen Hull City (4-0 winst, red.) was het best moeilijk de slaap te vatten, zo eerlijk moet ik zijn", zei Conte maandagavond op de persconferentie richting de kraker in Londen.

De 48-jarige Italiaan, die een wisselvallig seizoen kent met Chelsea, wil tegen de vijfvoudig Champions League-winnaar uit Spanje niets aan het toeval overlaten.

"Wanneer een wedstrijd van dit kaliber op het programma staat, moet je je op alles voorbereiden. Je moet aandacht besteden aan de grote dingen, maar ook aan de details", aldus Conte.

"Alles kan invloed hebben op het resultaat. We hebben een plan en ik denk dat het op dit moment belangrijk is om voor de spelers te kiezen die in topvorm zijn. We zullen vol voor de winst gaan."

Messi

Een opvallende statistiek voorafgaand aan Chelsea-Barcelona is dat Lionel Messi in acht eerdere ontmoetingen met de 'Blues' niet scoorde. Volgens Conte zegt dat echter niets.

"We hebben het over de beste speler ter wereld. Hij heeft de kwaliteiten om problemen op te lossen en werkelijk vanuit het niets een kans te creëren", waarschuwt de voormalig bondscoach van Italië.

"Hij is fantastisch en we moeten hem continu in de gaten houden, al geldt dat natuurlijk niet alleen voor Messi. We moeten bereid zijn om kapot te gaan en tegelijkertijd moeten we op ieder moment toe kunnen slaan."

De wedstrijd tussen Chelsea en Barcelona begint dinsdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van de Turkse scheidsrechter Cüneyt Çakir.

