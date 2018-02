Zidane hoopt dat 'geweldige avond' tegen PSG begin is van stabiele serie

De 45-jarige Fransman, die sinds zijn aanstelling in 2016 onder meer twee keer de Champions League won en kampioen van Spanje werd, krijgt de laatste weken veel kritiek vanwege de wisselvallige resultaten met Real.

"Maar dit was een geweldige avond. Alles wat we hadden voorbereid ging goed", zei hij na de winst op PSG in de achtste finales van de Champions League.

"Iedereen deed het geweldig. We speelden negentig minuten lang indrukwekkend, vol intensiteit en met opperste concentratie. Ik wil dat we op deze voet doorgaan."

Real, dat in de Spaanse Primera Division als nummer vier een straatlengte achter staat op koploper FC Barcelona, versloeg PSG dankzij treffers van Cristiano Ronaldo (twee) en Marcelo.

Ronaldo

Sterspeler Ronaldo passeerde met zijn eerste treffer als eerste de grens van honderd goals voor dezelfde club in de Champions League. Zidane vond het moeilijk om over de Portugees te praten.

"Of we vanavond de beste Ronaldo gezien hebben? Dat is een ingewikkelde vraag, want hij is eigenlijk altijd hetzelfde. In de grote wedstrijden staat hij altijd op."

De voormalig middenvelder waakte ondanks de overwinning voor euforie. "Misschien kunnen we het wat vieren en we moeten ook zeker blij zijn, maar we zullen in de return opnieuw top moeten zijn. PSG is een ploeg waartegen je op ieder moment in de problemen kan komen."

Real gaat in La Liga zondag op bezoek bij Real Betis. De return tegen PSG in Frankrijk staat op dinsdag 6 maart op het programma.

Emery

PSG-coach Unai Emery was vanzelfsprekend minder blij na de wedstrijd in Santiago Bernabeu en wees vooral met een beschuldigende vinger naar de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi.

"Hij maakte wat foutjes die grote gevolgen hadden. We hadden een penalty moeten hebben na hands van Sergio Ramos, we kregen onterechte gele kaarten en hij had moeten fluiten voor een overtreding op Presnel Kimpembe", somde de Spanjaard op.

"De scheidsrechter was op de hand van Real, maar gelukkig komt er nog een wedstrijd. Ik geloof erin dat mijn ploeg Real alsnog kan verslaan."

PSG presteert in tegenstelling tot Real wel naar behoren in competitieverband. De Franse topclub gaat na 25 wedstrijden royaal aan de leiding in de Ligue 1 en speelt zaterdag thuis tegen Strasbourg.

