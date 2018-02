Ronaldo eerste speler met honderd treffers voor één club in CL

Ronaldo is de eerste speler die minstens honderd treffers voor één club heeft gemaakt in het miljoenenbal (101). Lionel Messi staat namens FC Barcelona op 97 goals en is dus ook dicht bij de bijzondere mijlpaal.

Met zijn twee treffers tegen PSG heeft Ronaldo nu bovendien zeven seizoenen op rij minimaal tien keer gescoord in de Champions League. Zijn totale aantal doelpunten in de belangrijkste Europese clubcompetitie staat op 116.

Dat zijn er meer dan 118 van de 137 clubs die ooit aan de Champions League deelnamen gezamenlijk wisten te scoren. Ronaldo maakte van zijn 116 doelpunten vijftien treffers in dienst van Manchester United.

Primera Division

Ronaldo mocht zich in december vorig jaar al de eerste speler noemen die in alle groepsduels tot scoren kwam in de Champions League. Real speelde in de groepsfase dit seizoen tegen APOEL Nicosia, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund.

De productie van Ronaldo in de Champions League dit seizoen is verrassend genoeg gelijk aan zijn doelsaldo in de Primera Division. De Portugees scoorde in de competitie 'slechts' elf keer in 22 wedstrijden.

Real Madrid, dat op dinsdag 6 maart de return tegen PSG speelt in de achtste finales, kan de Champions League dit seizoen voor de derde keer op rij winnen.

