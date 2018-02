Effectief Real in slotfase langs PSG in achtste finales Champions League

Paris Saint-Germain kwam na 33 minuten nog wel op voorsprong in Madrid door een doelpunt van Adrien Rabiot. Ronaldo trok de stand in de laatste minuut van de eerste helft gelijk door een strafschop te benutten.

Na rust waren de beste kansen voor PSG, maar Real bleek in de slotfase uiterst effectief. Ronaldo zorgde na 83 minuten voor de 2-1 en Marcelo vergrootte de marge drie minuten later zelfs naar twee, waardoor Real over drie weken met een goed gevoel kan afreizen naar Parijs voor de return.

Ronaldo vestigde met zijn tiende en elfde Champions League-doelpunt dit seizoen een nieuw record. De 33-jarige Portugees is de eerste speler die minstens honderd treffers voor één club heeft gemaakt in het miljoenenbal. Lionel Messi staat namens FC Barcelona op 97 goals.

Real Madrid, dat door de teleurstellende resultaten in eigen land dringend behoefte heeft aan internationaal succes, kan de Champions League voor het derde jaar op rij winnen. PSG won het miljoenenbal nog nooit.

De andere achtste finale van woensdag ging tussen FC Porto en Liverpool en eindigde in een afgetekende 0-5 overwinning voor de 'Reds'. De return in Liverpool wordt, net als PSG-Real, op dinsdag 6 maart gespeeld.

Hoog tempo

De verwachtingen van de kraker in de achtste finale werden in de beginfase voor een groot deel waargemaakt. Het tempo lag hoog en beide ploegen waren dreigend, al leverde dat in de beginfase weinig kansen op.

De eerste echt grote mogelijkheid was voor Ronaldo, maar zijn vrije trap ging een meter over het doel. Twee minuten later mocht de sterspeler van de 'Koninklijke' alleen aflopen op Alphonse Aréola, maar de hoek was te lastig om de Franse doelman te passeren.

Waar Ronaldo kansen op de openingstreffer liet liggen, pakte PSG na 33 minuten wel de voorsprong. Na een overstapje van Edinson Cavani belandde de bal enigszins fortuinlijk voor de voeten van Rabiot, die de bal van dichtbij in het dak van het doel schoot.

PSG leek met het belangrijke uitdoelpunt en een voorsprong op zak de kleedkamers in te gaan, maar incasseerde vlak voor rust toch nog de tegentreffer. Real kreeg een strafschop nadat Toni Kroos licht werd vastgehouden in het strafschopgebied, waarna Ronaldo vanaf elf meter feilloos raak schoot in de linkerhoek.

Mbappé

Aan het begin van de tweede helft kreeg PSG direct een kans om weer op voorsprong te komen. Neymar legde de bal af op Kylian Mbappé, maar de Franse spits zag zijn inzet gekeerd worden door Keylor Navas.

Die mogelijkheid voor het sterrenensemble van trainer Unai Emery bleek een voorbode voor een groot deel van de rest van de tweede helft. PSG drukte Real regelmatig terug op eigen veld, maar tot een treffer leidde het niet. Dani Alves was er twintig minuten voor tijd nog het dichtst bij, maar de Braziliaanse rechtsback slaagde er net niet in om een voorzet van Yuri Berchiche binnen te glijden.

Real-trainer Zinedine Zidane hoopte op zijn beurt met het inbrengen van aanvallers Gareth Bale en Lucas Vazquez in het laatste kwartier nog een treffer te forceren en de geplaagde coach zag zijn offensieve intenties ook waargemaakt worden. Ronaldo kreeg zeven minuten voor tijd een geblokt schot tegen zijn knie en zag de bal met enig fortuin in het doel belanden.

PSG was amper bekomen van de tegentreffer of Real vergrootte de voorsprong al naar 3-1. Marcelo schoot via de vingertoppen van Aréola binnen en dus moet PSG over drie weken aan de bak om zijn ambities in de Champions League waar te maken.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League