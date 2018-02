Allegri boos op kritische media na gelijkspel Juventus tegen Tottenham

Juventus gaf tegen de Engelsen een 2-0 voorsprong uit handen, maar volgens Allegri was dat niet zo slecht als sommige journalisten wilden doen geloven.

"Ik accepteer de kritiek niet, een beetje objectivieit is wel op zijn plaats. Mijn ploeg draait een geweldig seizoen", zei de 50-jarige Italiaan op de persconferentie.

"Het gaat te ver om te denken dat mijn ploeg in de achtste finales wel even met 3-0 wint. Jullie hebben geen idee hoe goed de andere teams zijn. Ons hoofddoel is de landstitel en daarnaast kijken we hoe ver we kunnen komen in de Champions League."

In het Juventus Stadium stond de thuisploeg al snel met 2-0 voor door treffers van Gonzalo Higuain, maar de Spurs kwamen terug door Harry Kane en Christian Eriksen. Bij een 2-1 stand miste Higuain een strafschop.

Torenhoog

Allegri vindt dat de verwachtingen rond Juventus torenhoog zijn en dat de Italiaanse topclub soms wat meer respect verdient.

"Winnen is niet normaal, het blijft iets speciaals. Deze ploeg is de laatste jaren zes keer kampioen geworden, heeft twee keer in de Champions League-finale gestaan en doet het geweldig, maar er is amper tijd om te herstellen", aldus de coach van de 'Oude Dame'.

"We spelen uiteraard om te winnen, maar Juventus is niet standaard de favoriet. Je kunt nu eenmaal niet ieder jaar in de finale van de Champions League staan. Het gaat met ups en downs."

In de Serie A geeft Juventus na 24 speelrondes een punt toe op koploper Napoli. De 33-voudig landskampioen van Italië gaat zondag om 12.30 uur op bezoek bij stadgenoot Torino.

Pochettino

Spurs-manager Mauricio Pochettino was vanzelfsprekend blij dat zijn ploeg er tegen Juventus nog een gelijkspel uit wist te slepen en had wel een verklaring voor die veerkracht.

"We zijn meer volwassen geworden. Deze ploeg ontwikkelt zich en heeft echt stappen gemaakt. Het is geweldig hoe er werd gereageerd op de achterstand", aldus de Argentijn, die sinds 16 december niet meer verloor met Tottenham.

"Soms heb je natuurlijk ook wat geluk nodig. Tegen Juventus speelden we na rust beter dan in de eerste helft en we hadden zelfs een overwinning verdiend. We hebben een droom en hopen op Wembley te winnen."

Tottenham bezet in de Premier League de vijfde plaats na 27 wedstrijden en speelt zondag om 17.00 uur in de vijfde ronde van de FA Cup tegen Rochdale. Een week later is Crystal Palace de tegenstander in competitieverband.

