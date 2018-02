Juventus geeft winst tegen Spurs weg in spectaculaire achtste finale

Juventus kende een absolute droomstart in eigen huis. Gonzalo Higuain zorgde in de tweede minuut voor de openingstreffer en benutte zeven minuten daarna een strafschop: 2-0.

Tottenham tekende via Harry Kane voor rust al voor het belangrijke uitdoelpunt en Christian Eriksen schoot twintig minuten voor tijd ook de gelijkmaker binnen. Higuain had aan het einde van de eerste helft nog een penalty gemist.

Juventus, verliezend Champions League-finalist van vorig jaar, kreeg op 30 december 2017 voor het laatst een tegendoelpunt te verwerken. Sindsdien won de 'Oude Dame' zeven wedstrijden op rij in de competitie en het bekertoernooi.

Tottenham heeft dankzij de twee uitdoelpunten een goede uitgangspositie voor de return op Wembley, die op woensdag 7 maart wordt gespeeld. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino strandde vorig seizoen al in de groepsfase van de Champions League.

Higuain

Juventus staat over drie weken in de return voor een zware opgave, maar daar zag het in de beginfase zeker niet naar uit. Higuain nam na iets meer dan een minuut een vrije trap van Miralem Pjanic in één keer op zijn voet en verschalkte knap doelman Hugo Lloris.

Niet lang daarna had het thuispubliek opnieuw reden tot juichen. Scheidsrechter Felix Brych wees naar de stip na een overtreding van Ben Davies op Federico Bernardeschi, waarna Higuain de strafschop benutte. Lloris zat er nog wel met zijn vingertoppen aan, maar dat was niet genoeg om de inzet te keren.

Tottenham gaf zich niet gewonnen en tekende na 35 minuten, vlak na weer een grote kans voor Higuain, voor het belangrijke uitdoelpunt. Harry Kane werd op randje buitenspel weggestuurd door Dele Alli, omspeelde Gianluigi Buffon en tekende zo voor de aansluitingstreffer.

Tweede strafschop

Higuain kreeg in blessuretijd van de eerste helft de uitgelezen kans om de marge weer naar twee te vergroten nadat Juventus opnieuw een strafschop kreeg, dit keer na een overtreding op Douglas Costa. Higuain schoot zijn tweede penalty echter hard tegen de lat en verzuimde zo een hattrick te maken.

In de tweede helft waren er een stuk minder kansen en moest Juventus twintig minuten voor tijd de tweede tegentreffer in anderhalve maand tijd incasseren. Eriksen verraste Buffon met een harde en lage vrije trap in de linkerhoek en bezorgde de Spurs zo een verdiend gelijkspel.

FC Basel-Manchester City, het andere achtstefinaleduel dat dinsdag werd afgewerkt, eindigde in 0-4. Woensdag wacht bekerhouder Real Madrid een kraker tegen Paris Saint-Germain en neemt FC Porto het thuis op tegen Liverpool.

Volgende week staan op dinsdag Bayern München-Besiktas en Chelsea-FC Barcelona en op woensdag Sevilla-Manchester United en Shakthar Donetsk-AS Roma op het programma. De returns worden op 6, 7, 13 en 14 maart gespeeld.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League