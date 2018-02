City met één been in kwartfinales CL na simpele zege bij FC Basel

City, dat in de groepsfase vijf van de zes wedstrijden won, stond binnen 25 minuten al met 0-3 voor op Sankt Jakob-Park. Ilkay Gündogan kopte na veertien minuten de openingstreffer binnen na een corner van Kevin de Bruyne.

Bernardo Silva schoot vier minuten later via de vingertoppen van doelman Tomas Vaclik de 0-2 binnen en Sergio Aguero vergrootte de marge na 23 minuten naar drie met een afstandsschot.

In de tweede helft ging City verder waar het gebleven was, want na 53 minuten was het weer Gündogan die doel trof. De Duitse middenvelder krulde de bal op fraaie wijze in het doel en zorgde daarmee voor het slotakkoord tegen Basel, waar Ricky van Wolfswinkel negentig minuten op de bank bleef.

Vorig jaar

Door de overtuigende zege lijkt City dit seizoen al verder te komen dan in de vorige editie van de Champions League, toen AS Monaco in de achtste finales een brug te ver bleek voor de huidige koploper in de Premier League.

FC Basel strandde vorig seizoen in de groepsfase van het miljoenenbal. De return van de achtste finale tussen Basel en City wordt op 7 maart gespeeld in het Etihad Stadium.

Juventus-Tottenham Hotspur, het andere achtstefinaleduel dat dinsdag werd afgewerkt, eindigde in 2-2. Woensdag wacht bekerhouder Real Madrid een kraker tegen Paris Saint-Germain en neemt FC Porto het thuis op tegen Liverpool.

Volgende week staan op dinsdag Bayern München-Besiktas en Chelsea-FC Barcelona en op woensdag Sevilla-Manchester United en Shakthar Donetsk-AS Roma op het programma. De returns worden op 6, 7, 13 en 14 maart gespeeld.

