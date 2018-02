Bekritiseerde Zidane wil Real-fans weer trots maken in CL-kraker tegen PSG

"Ik heb helemaal niks te bewijzen. Ik richt me liever op ons spel in de wedstrijd, dan dat ik me druk maak over wat andere mensen over mij zeggen", aldus Zidane dinsdag op zijn persconferentie voor het heenduel met PSG in Santiago Bernabeu.

Real staat door de wisselende resultaten in de competitie al zeventien punten achter op koploper FC Barcelona. De 'Koninklijke', die vorig jaar nog de landstitel veroverde en de Champions League en Europese Super Cup won, werd in januari bovendien verrassend uitgeschakeld door Leganes in de Copa del Rey.

Hoewel de positie van Zidane door de slechte resultaten dit seizoen steeds verder onder druk komt te staan, is de Fransman niet bezig met zijn toekomst. Hij zit met dezelfde ontspanning op de bank als anders.

"Ik denk geen moment na over mijn positie bij de club. De trainingen en de wedstrijden zijn van belang voor mij, niet mijn toekomst bij Real. Natuurlijk is er druk, maar niet meer dan anders. Ik ben heel blij dat we dit soort topwedstrijden kunnen spelen."

Trots

In de achtste finales van de Champions League heeft titelverdediger Real het niet bepaald getroffen met PSG als tegenstander, maar Zidane vreest niet voor het Franse sterrenensemble van trainer Unai Emery.

"Ik denk niet na over de loting, maar over onze tactiek in de wedstrijd", aldus Zidane. "Het wordt een moeilijke wedstrijd tegen een sterke tegenstander die ons in moeilijkheden kan brengen. We willen dat onze fans weer heel trots op ons kunnen zijn en we gaan alles geven wat we hebben."

Het heenduel in de achtste finales tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain begint woensdag om 20.45 uur in Santiago Bernabeu. De return in Parijs wordt op dinsdag 6 maart afgewerkt.

