Manchester City neemt onverwacht snel herstelde Sané mee naar Basel

Sané liep eind vorige maand in de FA Cup-wedstrijd tegen Cardiff City een blessure aan zijn enkelbanden op na een harde overtreding. Volgens City-manager Josep Guardiola zou de middenvelder bijna twee maanden uit de roulatie zijn.

Sané is inmiddels alweer fit. "Ik ben verrast", laat Guardiola maandag op de persconferentie in Basel weten. "Hij werkt hard aan zijn herstel. Zijn conditie is nog niet helemaal perfect, maar hij is met ons meegereisd."

Tegen Basel keert Sané, die met elf doelpunten en veertien assists aan een uitstekend seizoen bezig is, dinsdag hoogstwaarschijnlijk niet direct terug in de basis. "Hij heeft pas één trainingssessie afgewerkt", aldus Guardiola. "Maar hij is nog jong."

Lastig

De Spanjaard verwacht dat City het lastig krijgt in Basel. "Ze spelen met een goed georganiseerde verdediging en zijn sterk op de counter. Ik heb mijn spelers al verteld dat het erg lastig zal worden, zeker hier."

"We hebben in elke wedstrijd onder mijn leiding geprobeerd om de tegenstander onze wil op te leggen", vervolgt Guardiola. "De kwaliteit van de opponenten in de Champions League wordt steeds hoger, maar hopelijk kunnen we de wedstrijd controleren."

In de Premier League is Manchester City bezig aan een ijzersterk seizoen. De formatie van Guardiola verloor pas één competitieduel en gaat met maar liefst zestien punten voorsprong op nummer twee en aartsrivaal Manchester United aan kop.

Favoriet

De 'Citizens' worden dan ook gezien als één van de kanshebbers op de eindzege in de Champions League, maar Guardiola ziet zijn ploeg voorlopig niet als favoriet. "Ik weet niet of we daar klaar voor zijn", zegt hij. "Ons doel is om het beter te doen dan vorig seizoen." Toen werd City al in de achtste finales uitgeschakeld door AS Monaco.

De heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tussen FC Basel en Manchester City begint dinsdag om 20.45 uur in het St. Jakob-Park.

