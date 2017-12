Robben op zijn hoede voor Besiktas van Lens en Babel

"Dit is een mooie uitdaging, ik heb nog nooit tegen Besiktas gespeeld", zei de aanvaller, die herstellende is van een spierblessure, maandag na de loting. "We moeten ons goed voorbereiden en voorzichtig zijn."

Besiktas, de club van Ryan Babel en Jeremain Lens, bleef in de groepsfase ongeslagen en eindigde met veertien punten bovenaan in poule G. Bayern München moest Paris Saint-Germain op basis van de onderlinge resultaten voor zich dulden in groep B.

"Ze hebben het goed gedaan in de poule met RB Leipzig", zei Robben. "In Turkije heerst altijd een geweldige sfeer in de stadions, daar kunnen we ons op instellen. We moeten zorgen dat we thuis een goede uitgangspositie krijgen voor de return."

Salihamidzic

Technisch directeur Hasan Salihamidzic is naar eigen zeggen ook goed op de hoogte van de kwaliteiten van Besiktas, omdat de Turken in een groep zaten met RB Leipzig.

"We weten hoe sterk ze zijn", aldus Salihamidzic tegen FC Bayern.tv. "Het is een lastige loting."

Bayern moet als nummer twee van groep B op dinsdag 20 februari eerst thuis spelen. De return in Turkije volgt op woensdag 14 maart. Middenvelder Corentin Tolisso kijkt nu al uit naar de wedstrijd in het Vodafone Park in Istanbul.

"Ik heb vorig seizoen met Olympique Lyon gespeeld tegen Besiktas en het was fantastisch om in een stadion met zo'n geweldige sfeer te spelen. Dat wil ik nog wel een keer."

Real-PSG

Het fraaiste affiche in de achtste finales is Real Madrid-Paris Saint-Germain. "Gezien de kracht van beide clubs, hadden we elkaar ook in de eindstrijd kunnen treffen", zei directeur Emilio Butragueño van titelhouder Real Madrid. "Het is een beetje vroeg om nu al tegenover elkaar te staan."

Paris Saint-Germain maakte in de groepsfase liefst 25 doelpunten, een record. De aanvallers Neymar en Edinson Cavani maakten er allebei zes. Alleen Cristiano Ronaldo, de superster van Real Madrid, deed het met negen treffers beter.

"PSG wordt steeds sterker, ze speelden formidabel in de groepsfase en beschikken over veel power", zei Butragueño. "Voor beide clubs is dit geen fijne loting. Maar het wordt een opwindende strijd."

Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi van PSG kijkt uit naar de krachtmeting met Real Madrid. "De fans gaan magische avonden beleven in Madrid en Parijs. We hebben veel respect voor Real, maar we zijn klaar om hen te verslaan."