Real treft PSG in achtste finales CL, Robben met Bayern tegen Besiktas

Real en PSG troffen elkaar zes keer eerder in Europees verband. Beide ploegen wonnen twee keer en tweemaal eindigde het gelijk. De laatste twee duels waren in de groepsfase van het Champions League-seizoen 2015/2016. In Parijs bleef het toen 0-0 en in Madrid werd het 1-0 voor Real.

Bayern en Besiktas, waar Ryan Babel en Jeremain Lens onder contract staan, troffen elkaar twee keer in de Champions League. In 1997 won de 'Rekordmeister' beide duels in de groepsfase met 2-0 van de Turkse topclub.

FC Barcelona, dat de Champions League deze eeuw al vier keer won, treft Chelsea voor de zesde keer in de knock-outfase. Saillant detail is dat Lionel Messi nog nooit scoorde tegen de 'Blues'.

Juventus-Tottenham Hotspur, FC Basel-Manchester City en Sevilla-Manchester United zijn ontmoetingen tussen clubs die het nog nooit tegen elkaar opnamen in het belangrijkste Europese clubtoernooi. Bij United staat Daley Blind onder contract, terwijl Ricky van Wolfswinkel de spits is van FC Basel.

Liverpool, met Oranje-international Georginio Wijnaldum, werd gekoppeld aan FC Porto. Kevin Strootman speelt met AS Roma tegen Shakhtar Donetsk, dat in de groepsfase bij Feyenoord was ingedeeld en twee keer van de Rotterdammers won.

Alonso

De loting werd verricht door tweevoudig Champions League-winnaar Xabi Alonso, die uitkwam voor onder meer Liverpool, Real en Bayern. Na vorig seizoen zette hij bij de Duitse recordkampioen een punt achter zijn loopbaan.

De heenwedstrijden, waarbij de groepswinnaars eerst een uitwedstrijd spelen, worden op 13, 14, 20 en 21 februari afgewerkt. De returns staan op 6, 7, 13 en 14 maart op het programma.

Op vrijdag 16 maart vindt vervolgens de loting voor de kwartfinales plaats. De Champions League-finale wordt op 26 mei gespeeld in het NSK Olimpiejsky in Kiev. Vorig jaar was Real in de eindstrijd met 4-1 te sterk voor Juventus.

Volledige loting

13 februari en 7 maart:

Juventus-Tottenham Hotspur

FC Basel-Manchester City

14 februari en 6 maart:

FC Porto-Liverpool

Real Madrid-Paris Saint-Germain

20 februari en 14 maart:

Chelsea-FC Barcelona

Bayern München-Besiktas

21 februari en 13 maart:

Sevilla-Manchester United

Shakhtar Donetsk-AS Roma

