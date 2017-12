Vermeer wil geen conclusies verbinden aan 'mooie kans' tegen Napoli

"De trainer heeft al eerder gezegd dat Brad tot de winterstop eerste doelman blijft", benadrukt de 31-jarige Vermeer, die dinsdag verrast was door de mededeling dat hij zou gaan spelen.

"Voor de training werd het me verteld. Het was een uitgelezen en mooie kans om mij weer eens op hoog niveau te laten spelen. Dat werd me gegund. Ik heb dit seizoen alleen in de voorbereiding gekeept en voor de KNVB-beker tegen Swift, maar tegen Napoli is natuurlijk anders."

Hoewel de keeperskeuze van Van Bronckhorst tot de winterstop al gemaakt is, is de kans aanwezig dat Vermeer dit kalenderjaar nog speeltijd krijgt in de hoofdmacht. Feyenoord speelt op 21 december namelijk nog thuis voor de KNVB-beker tegen Heracles Almelo.

"Daar hebben we het nog niet over gehad", vertelt Vermeer. "Maar dat is zeker mogelijk. Het is verder een kwestie van fit blijven zodat ik fris aan het nieuwe jaar begin."

Euforie

Tegen Napoli liet Vermeer in ieder geval zien dat hij er meteen kan staan. "Omdat ons tweede elftal nauwelijks speelt, heb ik geen wedstrijdritme. Maar ik heb gelukkig wel ervaring in de Champions League en dat helpt. Ik heb gedaan wat ik moest doen."

Het begin van Feyenoord was nog wel dramatisch. Piotr Zielinski maakte al na anderhalve minuut 0-1 in De Kuip, maar door een goal van Nicolai Jörgensen en een rake kopbal in de slotfase van Jeremiah St. Juste werd het toch nog een mooie avond voor Vermeer en zijn ploeg.

"We groeiden in de wedstrijd, maar in de slotfase waren we eerder bezig met de 1-1 vasthouden dan winnen. Geweldig dat-ie er alsnog invloog. Zo'n euforie heb ik niet vaak meegemaakt. Ik heb genoten."

St. Juste

St. Juste had zelf een "fantastisch gevoel" na zijn beslissende doelpunt. "Dat was echt een kippenvelmoment", zei de verdediger. "De supporters van Feyenoord zijn fantastisch, dat laten ze iedere wedstrijd weer horen. Heel mooi om ze zoiets terug te kunnen geven.''

Feyenoord moest de slotfase met tien man uitspelen, nadat Tonny Vilhena met twee keer geel van het veld was gestuurd, en koesterde de 1-1 van dat moment als een overwinning. Tot de thuisploeg in de extra tijd nog een hoekschop mocht nemen.

"Renato Tapia verlengde die corner van Jens Toornstra, ik wist ongeveer waar die bal bij de eerste paal terecht zou komen'', zei St. Juste. "Ik kon er onder komen en 'm inknikken. Heerlijk. We kunnen met opgeheven hoofd afscheid nemen van de Champions League."