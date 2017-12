Ronaldo met nieuw record en mijlpaal naar uitreiking Gouden Bal

Woensdag maakte Ronaldo tegen Borussia Dortmund (3-2) zijn negende Champions League-treffer van het seizoen. Hij is de eerste speler ooit die in alle zes de groepswedstrijden minimaal één keer wist te scoren.

"We wilden de groepsfase afsluiten met een overwinning en ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen met een doelpunt", zegt Ronaldo op de site van Real Madrid. De Portugees tekende tegen de ploeg van trainer Peter Bosz al in de twaalfde minuut voor de 2-0.

"Het record is ook belangrijk voor me, ik ben er heel blij mee", zei de 32-jarige aanvaller. "Ik houd van de Champions League en ben blij dat we door zijn naar de volgende ronde."

Het is de zesde keer dat Ronaldo als (gedeeld) topscorer de groepsfase afsluit. Eerder deed de Portugees dat in 2015, 2013, 2012, 2009 en in 2007. In dat laatste jaar was hij nog speler van Manchester United.

Mijlpaal

De zege op Dortmund leverde bovendien een bijzondere mijlpaal op voor Ronaldo. Het was zijn driehonderdste overwinning in het shirt van Real Madrid.

Daar had Ronaldo 412 wedstrijden voor nodig. Het hoogste aantal zeges boekte Ronaldo in het seizoen 2011/2012, toen hij 43 van de 55 wedstrijden won. Dit seizoen staat de teller op twaalf overwinningen in achttien duels.

"Ik hoop dat we ook dit jaar de Champions League kunnen winnen. Dat is het doel," zei Ronaldo die het toernooi al vier keer won.

Donderdag hoopt Ronaldo een andere grote prijs voor de vijfde keer in ontvangst te nemen. De verwachting is dat hij na 2008, 2013, 2014 en 2016 opnieuw de Gouden Bal voor beste voetballer van het jaar.

De prijs van France Football wordt om 19.30 uur met een ceremonie bij de Eiffeltoren uitgereikt. Het Franse tijdschrift organiseert de prijs sinds twee jaar weer apart van de FIFA, die Ronaldo vorige maand met FIFA's Best al onderscheidde als beste speler ter wereld.

Er zijn door France Football dertig spelers genomineerd voor de Gouden Bal. Als Ronaldo voor de vijfde keer wint, dan evenaart hij het record van Lionel Messi.