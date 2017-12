Bosz put na kleine nederlaag in Bernabeu vertrouwen uit spel Dortmund

Bosz, die na een slechte reeks wedstrijden onder vuur ligt in Dortmund, put vertrouwen uit het optreden van zijn ploeg. "Opnieuw hebben we aangetoond dat we goed spel kunnen laten zien tegen een topteam. Op sommige momenten speelden we erg goed", zei de trainer tegen Sky.

"We begonnen gewoon slecht aan de wedstrijd", aldus Bosz. "Maar later werkten we als team goed samen."

Voor de uitwedstrijd tegen de titelverdediger in de Champions League hanteerde Bosz een meer behoudende tactiek dan gebruikelijk, maar dat pakte niet goed uit. Binnen twaalf minuten stond Borussia met 2-0 achter.

Real speelde bovendien zeker niet in de sterkste formatie. Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema, Marcelo, Dani Carvajal en Gareth Bale ontbraken in de basis.

"We wilden erg compact spelen. Je zag dat we niet zo vroeg druk zetten als normaal. Als je dat niet doet, moet je wel erg agressief zijn. Dat waren we niet in het begin, waardoor Real gemakkelijk tweemaal kon scoren."

Bosz was tevreden met de manier waarop zijn ploeg zich herstelde. "We kregen in de eerste helft veel kansen, maar benutten er slechts één. Ook in de tweede helft speelden we weer fris."

Negatief record

Ondanks twee treffers van Pierre-Emerick Aubameyang ging Dortmund opnieuw onderuit. Met twee punten uit zes duels eindigde Dortmund op de derde plaats in de poule, waardoor het na de winterstop in de Europa League actief is.

Dortmund zorgde voor een evenaring van een negatief Duits record. Alleen in het seizoen 2002/2003 wist Bayern München als Duitse ploeg slechts twee punten te pakken in de groepsfase van de Champions League.

"We willen snel weer wedstrijden gaan winnen en goed gaan spelen. Als dat lukt, dan kunnen we nog ver komen in de Europa League", hoopt de Nederlandse trainer.

Vorig seizoen behaalde Bosz als trainer van Ajax de finale van dat toernooi. De loting voor de zestiende finales is maandag om 13.00 uur.

Zaterdag (aftrap om 15.30 uur) speelt Borussia Dortmund in de Bundesliga thuis tegen Werder Bremen.

Bekijk de uitslagen en standen in de Champions League