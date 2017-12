Berghuis vindt dat Feyenoord zich te laat heeft aangepast aan niveau CL

"We hadden meer uit dit Champions League-seizoen moeten halen", benadrukt Berghuis. "We hebben vorig jaar hard gewerkt om hier te komen, maar toen we er eenmaal stonden met een relatief nieuw team kwamen we er pas achter hoe hoog het niveau is. We zijn met de neus op de feiten gedrukt."

Volgens de 25-jarige Berghuis speelden de Rotterdammers pas in de laatste twee wedstrijden - uit tegen Manchester City (0-1 verlies) en thuis tegen Napoli - zoals dat hoort in de Champions League.

"Eerder maakten we fouten die niet gemaakt hadden mogen worden. Pas in de laatste wedstrijden is het besef gekomen hoe je moet spelen op dit niveau en werden die fouten minder gemaakt. We hebben dus stappen gemaakt, maar toen was het al te laat."

Eredivisie

Berghuis wil daarom niet al te veel waarde hechten aan de zege op Napoli, dat door een kopbal van Jeremiah St. Juste in de slotfase werd verslagen.

"Of we met nul of met drie punten afsluiten in de Champions League maakt niet heel veel uit. We zijn nog steeds laatste, terwijl er misschien meer inzat. Als ik nu bijvoorbeeld terugdenk aan de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk (1-2 verlies in De Kuip) dan had het echt mooier kunnen zijn."

Toch zegt de elfvoudig international dat de zege op Napoli niet helemaal voor niets is. "Met het oog op de Eredivisie is dit wel lekker. Dit zorgt voor vertrouwen richting zondag, maar toch blijft het gevoel dat we er meer uit hadden kunnen halen."

Feyenoord vervolgt de Eredivisie zondag met de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Het duel in De Galgenwaard begint om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.