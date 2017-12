Van Bronckhorst spreekt van 'waardig afscheid' Feyenoord in CL

"Het is mooi dat we niet met lege handen blijven staan. We nemen waardig afscheid van de Champions League", concludeerde Van Bronckhorst woensdag in gesprek met Veronica.

Feyenoord, dat zijn eerste vijf groepswedstrijden verloor, wilde het publiek in De Kuip in het laatste duel op een mooie avond trakteren. Door doelpunten van Piotr Zielinski (na 93 seconden) en Nicolai Jörgensen (na 33 minuten) leken Napoli en Feyenoord op een remise af te stevenen, maar invaller Jeremiah St. Juste zorgde in blessuretijd alsnog voor de winnende.

"We zijn uiteindelijk in de wedstrijd gegroeid", constateerde Van Bronckhorst. "Het kon beide kanten op en nu viel het een keer goed voor ons. Deze zege is in vele opzichten heel belangrijk, vooral voor het vertrouwen van het team."

Malacia

De coach was na afloop ook zeer te spreken over Tyrell Malacia. De pas 18-jarige linksback maakte zijn debuut voor Feyenoord door de afwezigheid van de geblesseerde vleugelverdedigers Ridgeciano Haps en Miquel Nelom.

"Ik heb heel erg genoten van Malacia", aldus Van Bronckhorst. "Hij hoorde vandaag pas dat hij in de basis zou starten en heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld. Dat doet me heel goed."

Hoewel Feyenoord dit seizoen geen schijn van kans maakte in een groep met naast Napoli ook Manchester City en Shakhtar Donetsk, denkt Van Bronckhorst dat de zes wedstrijden in het miljoenenbal wel nuttig zijn geweest.

"Mijn eindconclusie is dat we een moeilijk seizoen hebben gehad tegen topploegen. Daar hebben we veel van geleerd en gelukkig staan we niet met lege handen door deze zege in de laatste wedstrijd."

​Bekijk de uitslagen en de eindstanden in de groepsfase van de Champions League