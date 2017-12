Bosz met Dortmund ondanks nederlaag bij Real naar Europa League

Dortmund pakte in zes wedstrijden slechts twee punten, maar bleef het Cypriotische APOEL Nicosia dankzij een beter onderling resultaat voor.

In de openingsfase zag het er nog slecht uit voor Dortmund, dat binnen twaalf minuten met 2-0 achter kwam. Bij een nederlaag bij Real en een gelijkspel of een overwinning van APOEL bij de Spurs zouden de ‘Borussen’ uitgeschakeld zijn in Europa.

Borja Mayoral opende in de achtste minuut de score voor Real. Na voorbereidend werk van Cristiano Ronaldo kwam de bal via Isco bij de Spaanse aanvaller terecht, die de bal over doelman Roman Bürki wipte.

Vier minuten later verdubbelde Ronaldo de marge. De Portugees krulde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied prachtig in de kruising. Hierdoor werd hij de eerste speler ooit die in alle groepsduels in de Champions League scoorde.

Aubameyang

Dortmund liet zich niet van de wijs brengen door de vroege achterstand en kwam vlak voor rust op 2-1. Pierre-Emerick Aubameyang maakte op fraaie wijze de aansluitingstreffer door een voorzet van Marcel Schmelzer duikend binnen te koppen.

Enkele minuten na rust zorgde Aubameyang ook voor de gelijkmaker. Ditmaal passeerde de Gabonees Keylor Navas met een wippertje nadat de doelman in eerste instantie nog redding bracht op een inzet van de spits. Lucas bezorgde Real negen minuten voor tijd alsnog de winst.

Op Wembley boekte Tottenham, dat al zeker was van een plek in de achtste finales, een 3-0 overwinning op APOEL. De Engelsen gaan met zestien punten als groepswinnaar verder.

Fernando Llorente, Heung-Min Son en Georges-Kevin N’Koudou waren trefzeker namens de Spurs, waar Michel Vorm negentig minuten onder de lat stond. Bij APOEL had Lorenzo Ebecilio een basisplaats en ontbrak doelman Boy Waterman.

