Feyenoord sluit Champions League-avontuur af met knappe zege op Napoli

Piotr Zielinski zette de bezoekers al snel op voorsprong, waarna het nog voor rust weer gelijk was. Nicolai Jörgensen was trefzeker met het hoofd.

Na de tweede gele kaart voor Tonny Vilhena speelde Feyenoord in de slotfase met tien man, maar dat deerde de thuisploeg niet. Sterker, invaller Jeremiah St. Juste bezorgde de tien Feyenoorders in blessuretijd alsnog een zege.

Met de winst voorkwam Feyenoord dat het als twintigste club ooit puntloos blijft in de groepsfase, al eindigt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst met drie punten wel onderaan in groep F.

Europa League

Napoli gaat met zeven punten als nummer drie door naar de knock-outfase van de Europa League en Shakhtar Donetsk (twaalf punten) en Manchester City (vijftien punten) overwinteren in de Champions League. De Oekraïners waren woensdagavond thuis verrassend met 2-1 te sterk voor City.

Vermeer

In de wetenschap dat het voor Feyenoord tegen Napoli alleen om de eer en een premie draaide, koos Van Bronckhorst ervoor Kenneth Vermeer zijn eerste Champions League-minuten voor de Rotterdammers te gunnen. Bij afwezigheid van de geblesseerde captain Karim El Ahmadi kreeg de doelman meteen de aanvoerdersband.

De 31-jarige Vermeer was niet de enige opvallende naam in de basiself. Vanwege blessures bij Ridgeciano Haps en Miquel Nelom mocht ook Tyrell Malacia starten. De linksback werd met 18 jaar en 111 dagen de jongste Feyenoorder ooit in de Champions League. Andere opvallende naam op links was Jean-Paul Boëtius, die weer eens de voorkeur kreeg boven Sam Larsson.

Het gehoopte effect hadden de wijzigingen aanvankelijk niet, want zoals vaker dit Champions League-seizoen stond Feyenoord razendsnel op achterstand. Na 93 seconden - twee tellen sneller dan in de thuiswedstrijd tegen Manchester City - kwam een indraaiende vrije trap via Dries Mertens voor de voeten van Zielinski, die hard en hoog binnenschoot. Na achttien minuten was het zelfs bijna 2-0 toen Mertens oog in oog stond met Vermeer, maar de doelman kwam als winnaar uit de strijd.

In de loop van de eerste helft durfde Feyenoord eindelijk uit de schulp te kruipen. Malacia kwam een keer gevaarlijk op en Steven Berghuis mocht uithalen, maar de aanvaller produceerde een afzwaaier. Daarbij bleef het niet en na 33 minuten was het wel raak. Berghuis gaf fraai voor en Jörgensen kopte de 1-1 binnen.

Het had voor rust zelfs nog mooier kunnen zijn voor de thuisploeg. Jörgensen probeerde het met een schot in de korte hoek, maar Napoli-keeper Pepe Reina was bij de les. Ook schoten van Jens Toornstra en Berghuis gingen er niet in.

Heilig vuur

Bij de andere groepswedstrijd leidde Shakhtar halverwege al met 2-0 tegen City en dus wist Napoli dat de kansen op overwintering in de Champions League al zo goed als verkeken waren.

Het heilig vuur leek in de tweede helft ook te ontbreken bij de nummer twee van de Serie A, al moest Vermeer wel ingrijpen toen de Braziliaan Allan voor hem opdook. Aan de andere kant kwam Feyenoord niet verder dan een ongevaarlijk afstandsschot van Boëtius.

In de laatste twintig minuten kwam ook Napoli aanvankelijk niet verder dan afstandsschoten. Een poging van Zielinski ging naast en een poging van José Calejon eindigde in de handen van Vermeer.

Daarmee leek de wedstrijd te eindigen in een gelijkspel, maar door de tweede gele kaart zeven minuten voor tijd van Vilhena moest Feyenoord alsnog knokken om stand te houden. Dat lukte en toen Feyenoord in blessuretijd een corner kreeg werd het zelfs nog mooier. Invaller St. Juste kopte raak, waardoor Feyenoord het eerste Champions League-avontuur in vijftien jaar alsnog met een glimlach afsloot.

