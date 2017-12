Feyenoord met Vermeer en debutant Malacia in CL-duel met Napoli

De 18-jarige Malacia maakt zijn debuut als linksback, omdat Miquel Nelom een blessure opliep in de aanloop naar de wedstrijd in De Kuip. De vaste linksback Ridgeciano Haps is al langer geblesseerd. Renato Tapia, Sven van Beek en Bart Nieuwkoop completeren de defensie.

Op doel kiest trainer Giovanni van Bronckhorst verrassend voor Kenneth Vermeer. De vijfvoudig Oranje-international wordt op de valreep een basisplaats in de Champions League gegund en dus begint Brad Jones op de bank. Opvallend is dat Vermeer ook meteen de aanvoerdersband draagt.

Op het middenveld mist Feyenoord de geblesseerde captain Karim El Ahmadi, die zondag tegen FC Utrecht waarschijnlijk wel weer kan spelen. Jens Toornstra staat daardoor weer in de basis. Sofyan Amrabat en Tonny Vilhena zijn de andere middenvelders.

Links voorin mag Jean-Paul Boëtius weer eens starten en dat gaat ten koste van Sam Larsson. Steven Berghuis is de andere vleugelaanvaller en Nicolai Jörgensen staat in de spits.

Puntloos

De wedstrijd tussen Feyenoord en Napoli begint woensdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Engelse arbiter Michael Oliver. De ploeg van Van Bronckhorst moet minimaal gelijkspelen om te voorkomen dat het als twintigste club ooit de Champions League verlaat zonder ook maar een punt te hebben gepakt.

Voor Napoli, dat de geblesseerde Lorenzo Insigne mist, staat er meer op het spel. De Italianen moeten winnen om kans te maken op overwintering in de Champions League. Nummer twee Shakhtar Donetsk heeft nu drie punten meer en speelt tegen Manchester City, dat al zeker is van een plek in de achtste finales.

Als Napoli en Shakhtar in punten gelijk eindigen gaat de club uit Napels op basis van een beter onderling resultaat als nummer twee door. De nummer drie vervolgt het Europese avontuur in de Europa League.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Nieuwkoop, Van Beek, Tapia, Malacia; Toornstra, Vilhena, Amrabat; Berghuis, Jörgensen, Larsson.

Opstelling Napoli: Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Zielinski.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Napoli is woensdag live te zien op NU.nl. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Na afloop zijn er ook video's van de andere wedstrijden te zien.

