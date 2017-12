Simeone ziet Europa League als mooie uitdaging voor Atletico Madrid

"Ik denk dat de Europa League een nieuwe uitdaging kan zijn", antwoordde de 47-jarige trainer op de vraag of hij bang is voor een vertrek van belangrijke spelers in de winterstop. "We gaan nu strijden in de competitie, de beker en de Europa League."

Door het 1-1 gelijkspel tegen Chelsea van dinsdagavond eindigde Atletico als derde in groep C. Om de achtste finales te bereiken moest Atletico dinsdag zelf winnen van Chelsea en hopen dat AS Roma puntenverlies zou lijden tegen Qarabag, maar dat scenario bleef uit. Roma pakte door een overwinning in eigen stadion (1-0) zelfs de groepswinst.

Atletico Madrid was de laatste jaren een vaste klant in de knock-outfase van de Champions League. De laatste vier seizoenen gingen de Madrilenen altijd door na de groepsfase en in 2014 en 2016 waren ze verliezend finalist.

In di vier jaargangen werd de ploeg van Simeone steeds uitgeschakeld door stadgenoot Real Madrid, dat in 2015 in de kwartfinale en dit jaar in de halve finale te sterk was.

Vechtlust

Simeone neemt zijn ploeg niets kwalijk na de uitschakeling. "We toonden kracht en vechtlust terwijl we wisten dat Roma aan de winnende hand was. We hebben tot het einde gevochten."

Atletico pakte in zes pouleduels zeven punten. "Naar mijn mening hebben we een goed team. We hebben maar één wedstrijd verloren en dat was in de laatste minuut", aldus de Argentijnse coach. "Maar dat mogen geen excuses zijn. We moeten nu door en aan het eind van het seizoen zullen we alles evalueren."

Maandag wordt er geloot voor de zestiende finale van de Europa League. Atletico won het toernooi in 2010 en 2012 door in de finales achtereenvolgens Fulham en Athletic Bilbao te verslaan.

Live op de hoogte blijven van alle duels in de Champions League? Download de NUsport-app

Bekijk de uitslagen, standen en het programma in de Champions League