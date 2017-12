Atletico uitgeschakeld in groepsfase CL, Strootman verder met Roma

Atletico haalde zowel in 2014 als in 2016 de finale van de Champions League, waarin beide keren werd verloren van stadgenoot Real Madrid. Vorig seizoen sneuvelde de ploeg van trainer Diego Simeone in de halve finale.

Op de laatste speeldag in groep C liep Atletico al voor de vijfde keer tegen puntenverlies aan. Saul Niguez zette zijn ploeg op Stamford Bridge nog wel op voorsprong, maar door een eigen doelpunt van Stefan Savic eindigde het duel in Londen in 1-1.

Omdat eerder in de poulefase door Atletico onder meer twee keer gelijk werd gespeeld tegen Qarabag, hadden de Spanjaarden plaatsing voor de volgende ronde al niet meer in eigen hand.

Roma profiteerde en voegde zich bij de laatste zestien door thuis met 1-0 van Qarabag te winnen. De Argentijn Diego Perotti maakte in de 53e minuut het enige doelpunt voor de Italianen tegen de landskampioen van Azerbeidzjan. Strootman speelde de hele wedstrijd mee.

Roma eindigt door de overwinning zelfs boven Chelsea en gaat als groepswinnaar naar de achtste finales. Atletico moet zich als nummer drie in groep C tevredenstellen met Europa League-voetbal na de winter. Qarabag was al uitgeschakeld.

Bayern München

In groep B ging de groepswinst naar Paris Saint-Germain, al werd de koploper van Frankrijk op de laatste speeldag met 3-1 verslagen door Bayern München.

De eerste groepswedstrijd tussen beide topclubs eindigde in september in een afgetekende 3-0 zege voor PSG. Dat resultaat in Parijs leidde toen het ontslag in van Bayern-trainer Carlo Ancelotti.

Met diens opvolger Jupp Heynckes, maar zonder de geblesseerde Arjen Robben kwam Bayern voor eigen publiek al na acht minuten op voorsprong. Clubtopscorer Robert Lewandowski scoorde op aangeven van Kingsley Coman. Corentin Tolisso maakte er nog voor rust 2-0 van.

PSG, dat alleen bij een nederlaag met vier doelpunten verschil naast de groepswinst zou hebben gegrepen, kwam via Kylian Mbappé vroeg in de tweede helft terug in de wedstrijd. De Fransman Tolisso stelde met zijn tweede goal van de avond in de 69e minuut de zege voor Bayern veilig.

Anderlecht pakte na vijf nederlagen op rij de eerste punten in de Champions League door met 0-1 te winnen van Celtic. De Schotten mogen desondanks als nummer drie naar de Europa League, de Belgen zijn Europees uitgeschakeld.

