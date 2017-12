Juventus, Manchester United en Basel overwinteren in Champions League

Juventus, vorig seizoen nog verliezend finalist, had aan een 0-2 overwinning bij Olympiakos Piraeus ruim genoeg voor de tweede plek achter groepswinnaar FC Barcelona.

De Spanjaarden sloten de poulefase af met een 2-0 zege op Sporting, dat als nummer drie na de winterstop actief is in Europa League. Voor Olympiakos, dat slechts één punt verzamelde, zit het Europese avontuur erop.

Juan Cuadrado en Federico Bernardeschi verzorgden in Griekenland de productie voor Juventus, dat zo op elf punten eindigde in groep D. Dat zijn er vier meer dan Sporting.

Barcelona was al zeker van overwintering in het miljoenenbal, maar deed met Jasper Cillessen onder de lat wel zijn sportieve plicht tegen Sporting. Paco Alcacer opende de score, waarna Jeremy Mathieu met een eigen doelpunt tegen zijn oude club voor 2-0 zorgde in Camp Nou.

Oranje-spits Bas Dost kwam na rust als invaller binnen de lijnen voor Alan Ruiz, maar kon het verschil ook niet maken namens de Portugezen.

Blind

In groep A trokken United en FC Basel aan het langste eind. Dat ging ten koste van CSKA Moskou, dat op de slotdag met 2-1 verloor in Manchester. Voor de Russen rest als nummer drie een vervolg in de Europa League.

CSKA kwam op Old Trafford op slag van rust nog wel op voorsprong via Vitinho. In de tweede helft stelden de 'Red Devils' in een tijdsbestek van twee minuten orde op zaken. Romelu Lukaku maakte in de 64e minuut gelijk en even later bepaalde Marcus Rashford de eindstand op 2-1 voor de Engelse ploeg van basisspeler Daley Blind.

Basel, nog zonder de geblesseerde Ricky van Wolfswinkel, verzekerde zich van de tweede plaats door een 0-2 overwinning op het puntloze Benfica. Mohamed Elyounoussi en Dimitri Oberlin namen de Zwitserse goals voor hun rekening in Lissabon.

Het United van manager José Mourinho werd groepswinnaar met vijftien punten, drie meer dan Basel. CSKA Moskou kwam uit op negen punten en Benfica verloor alle zes duels in poule A.

Live op de hoogte blijven van alle duels in de Champions League? Download de NUsport-app

Bekijk de uitslagen en de standen in de Champions League