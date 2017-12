Van Bronckhorst hoopt dat Feyenoord CL afsluit met 'magische avond'

"Ik hoef mijn spelers niet te motiveren voor woensdag. Het is de laatste kans om een goed resultaat te halen in Europa en daar gaan we vol voor", zei de trainer dinsdag op de persconferentie.

Feyenoord verloor de voorgaande vijf wedstrijden in groep F en kan de eerste Nederlandse club worden die de groepsfase van de Champions League afsluit met nul punten.

Overwintering in Europa is al uitgesloten, maar Van Bronckhorst ziet graag dat Feyenoord na twee opeenvolgende zeges in de Eredivisie de opwaartse lijn door kan trekken. "We spelen tegen een heel goed tegenstander, maar we gaan voor de winst."

Stunt

De trainer werd in de perskamer herinnerd aan de stunt van Feyenoord in het Champions League-seizoen 1997/1998, toen de al uitgeschakelde Rotterdammers door twee goals van Julio Cruz in De Kuip met 2-0 wonnen van Juventus.

"Een herhaling zou mooi zijn en dat kan denk ik ook", liet de oud-international hoopvol weten. "Dat was een van de magische avonden in De Kuip." Van Bronckhorst speelde zelf twintig jaar geleden in die wedstrijd mee bij Feyenoord, waar Leo Beenhakker destijds de trainer was.

Feyenoord verloor de uitwedstrijd in Napels op 26 september met 3-1. De Italiaanse ploeg (zes punten) maakt nog kans op een vervolg in de Champions League. De huidige nummer twee van de Serie A moet dan winnen in De Kuip en hopen dat rivaal Shakhtar Donetsk (negen punten) thuis verliest van het al geplaatste Manchester City.

El Ahmadi

Karim El Ahmadi is er woensdag in ieder geval niet bij. De aanvoerder van Feyenoord viel zaterdag in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Vitesse geblesseerd uit. Uit een MRI-scan is gebleken dat de Marokkaanse international last heeft van een lichte verrekking in een knieband.

Later deze week wordt duidelijk wanneer El Ahmadi weer speelklaar is. Mogelijk kan hij zondagavond al weer meedoen als de landskampioen op bezoek gaat bij FC Utrecht.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Napoli in De Kuip begint woensdag om 20.45 uur.

Live op de hoogte blijven van Feyenoord-Napoli? Download de NUsport-app

Bekijk de stand en het speelschema in de Champions League