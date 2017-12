Zidane vindt dat Ronaldo ondanks gebrek aan goals meer respect verdient

"Ik vind dat Ronaldo meer respect verdient", zei Zidane dinsdag tijdens een persconferentie voor de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund.

"Hij is een geweldige speler. Als het dan even niet zo goed loopt, dan heeft iedereen iets over hem te zeggen", aldus de Franse trainer.

Ronaldo wist dit seizoen pas tweemaal te scoren in tien competitieduels. Sinds zijn komst in 2009 naar Madrid was hij altijd goed voor minimaal 25 competitietreffers per seizoen.

In de Champions League is Ronaldo dit seizoen wel topscorer met acht goals.

Fantastisch

"De club en de fans weten waar Ronaldo mee bezig is", zei Zidane. "Vorig jaar heeft hij een fantastisch seizoen gedraaid. We zijn pas halverwege het seizoen, er zijn nog zes maanden te gaan. Zes maanden is een lange tijd voor Cristiano."

Ronaldo en Real nemen het woensdag op tegen het Borussia Dortmund van trainer Peter Bosz. De Spanjaarden zijn al zeker van de tweede plek in de poule achter Tottenham Hotspur. Dortmund hoopt zich te verzekeren van de derde plek.

De wedstrijd in Estadio Santiago Bernabeu begint om 20.45 uur.

