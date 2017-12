Feyenoord kan twintigste puntloze ploeg worden in Champions League

De Rotterdammers verloren hun eerste vijf groepsduels en zijn al Europees uitgeschakeld. Woensdagavond staat de thuiswedstrijd tegen Napoli op het programma.

De Italianen waren eerder in eigen huis met 3-1 te sterk voor Feyenoord. Ook tegen Manchester City (0-4 en 1-0) en Shakhtar Donetsk (1-2 en 3-1) dolf Feyenoord het onderspit. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst kan de eerste Nederlandse club worden die al zijn pouleduels verliest.

Dinsdag werd ook Benfica puntloos uitgeschakeld in de Champions League. Vorig seizoen overkwam dat Club Brugge en Dinamo Zagreb, dat zelfs voor de tweede keer in de historie zonder punten bleef.

In het verleden eindigden ook Maccabi Tel Aviv (twee keer), Olympique Marseille, Otelul Galati, Villarreal, FK Partizan, Zilina, Debrecen, Dinamo Kiev, Levski Sofia, Rapid Wien, Anderlecht, Spartak Moskou, Fenerbahçe en Kosice puntloos onderaan.

Van Bronckhorst

Van Bronckhorst kan tevens de eerste Nederlandse trainer worden die zes keer op rij onderuit gaat in het prestigieuze toernooi. De 42-jarige trainer deelt het negatieve record nu nog met Hans Westerhof en Ronald Koeman, die allebei ooit vijf Champions League-duels op rij verloren.

Westerhof was met PSV in de groepsfase van het seizoen 1992/1993 na een 2-2 gelijkspel tegen FC Porto niet opgewassen tegen achtereenvolgens AC Milan (1-2), IFK Göteborg (1-3 en 3-0), Porto (0-1) en opnieuw Milan (2-0).

Koeman begon zijn negatieve reeks met Ajax door in de laatste drie pouleduels van de jaargang 2003/2004 van Celta de Vigo (3-2), AC Milan (0-1) en Club Brugge (2-1) te verliezen.

In het daaropvolgende seizoen begonnen de Amsterdammers met een nederlaag tegen Juventus (0-1) en Bayern München (4-0) aan het Champions League-seizoen, waarna de reeks werd beëindigd door een 3-0 zege op Maccabi Tel Aviv.

Anderlecht

In totaal verloor Feyenoord al acht keer op rij in de Champions League en daar kan tegen Napoli dus een negende nederlaag bij komen. Een dramatische reeks, maar er zijn clubs die het nog slechter deden in het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Het record is in handen van Anderlecht, dat tussen 2003 en 2005 liefst twaalf keer achtereen als verliezer van het veld stapte. Dinamo Zagreb ging tussen 2011 en 2012 elf keer onafgebroken onderuit en begon in 2015 aan eenzelfde reeks. Die serie is nog niet beëindigd.

Rapid Wien (1996-heden) en Olympique Marseille (2012-heden) wachten al negen duels op minimaal een gelijkspel in de Champions League.

Napoli jaagt in Rotterdam nog op een ticket voor de knock-outfase. De Italianen moeten dan Feyenoord verslaan en hopen dat Shakhtar Donetsk thuis verliest van het al geplaatste Manchester City. De Engelse arbiter Michael Oliver heeft de leiding in De Kuip.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Napoli is woensdag live te zien op NU.nl. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Na afloop zijn er ook video's van de andere wedstrijden te zien.

