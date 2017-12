Allegri waarschuwt Juventus tegen Olympiakos voor scenario uit 2015

Juventus heeft in poule H als nummer twee een punt voorsprong op nummer drie Sporting Lissabon, dat in de laatste speelronde op bezoek gaat bij het al geplaatste Barcelona. Olympiakos is al uitgeschakeld.

"We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en kunnen niet verslappen", waarschuwde Allegri maandagavond op de persconferentie in het Georgios Karaiskakisstadion.

"Ik herinner met dat we twee jaar geleden in de laatste speelronde met een slechte mentaliteit afreisden naar Sevilla en daar de eerste plaats in de groep uit handen gaven."

Juventus raakte in 2015 de eerste plaats in de poule kwijt aan Manchester City, waardoor de Engelsen in de volgende ronde het op papier zwakkere Dinamo Kiev troffen. De ploeg van Allegri moest het opnemen tegen Bayern München en werd over twee duels uitgeschakeld door de Duitse topploeg.

Napoli

Met Juventus kende Allegri een goede generale door vrijdag in de Serie A de topper tegen Napoli met 0-1 te winnen. Volgens de 50-jarige trainer zegt dat resultaat echter helemaal niets over het duel met Olympiakos.

"Het was gewoon een belangrijk resultaat en nu moeten we simpelweg doorgaan. Het wordt tegen Olympiakos moeilijker dan tegen Napoli, want in de competitie krijg je tijd om te herstellen. Hier niet. We moeten winnen, anders zijn we mogelijk uitgeschakeld", aldus de Italiaan.

"We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en kunnen niet verslappen. We moeten winnen, zonder ons daarbij bezig te houden met de wedstrijd in Barcelona."

De confrontatie tussen Olympiakos en Juventus begint dinsdagavond om 20.45 uur. De Spaanse arbiter David Fernandez Barbalan heeft de leiding over de wedstrijd in Piraeus. 'Juve' versloeg de Grieken eerder in eigen huis met 2-0.

