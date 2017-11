Simeone hoopt dat wondergoal begin is van goede periode Griezmann

"Het was een buitengewoon fraaie treffer", zei Simeone na de wedstrijd in Wanda Metropolitano tegen beIN Sports over de spectaculaire halve omhaal van Griezmann.

De 26-jarige Fransman maakte tegen Roma zijn eerste doelpunt voor Atletico na acht wedstrijden en ruim 750 minuten zonder goal in clubverband. Hij kreeg de afgelopen twee maanden desondanks alle steun van Simeone. "Hopelijk is dit het begin van een trefzekere periode voor Antoine", stelde de Argentijn.

Met zijn acrobatische 'scissor-kick' brak Griezmann de ban tegen AS Roma. In de slotfase stelde hij met een steekpass landgenoot Kevin Gameiro in staat om de beslissende 2-0 binnen te schieten.

"Eindelijk, ik ben blij dat ik weer gescoord heb", zei Griezmann, die dit seizoen in de Spaanse competitie pas twee doelpunten maakte. "Zo wil ik mijn teamgenoten helpen en het vertrouwen terugbetalen."

Chelsea

Atletico maakt dankzij de winst nog steeds kans op een vervolg in de Champions League. De Madrilenen moeten op 5 december wel winnen bij het al geplaatste Chelsea en hopen dat AS Roma dat niet doet tegen Qarabag.

"Het wordt een geweldige slotwedstrijd", zei Griezmann. "We gaan naar Londen om daar te winnen."

Simeone is blij dat zijn ploeg nog steeds een kansje heeft op de knock-outfase. "We hebben nu de plicht om Chelsea te verslaan en dan zal het lot bepalen of dat genoeg is."

