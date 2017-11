Mourinho in de bres voor 'goed spelende' en schuldbewuste Blind

Blind liet zich vlak voor tijd verrassen door Michael Lang, die een lage voorzet bij de tweede paal intikte en de Zwitserse kampioen daarmee de winst bezorgde.

"Hij kwam uit mijn rug en ik reageerde iets te laat", erkende de schuldbewuste 52-voudig international van Oranje. Mourinho sprong echter in de bres voor de Nederlandse verdediger. "Daley hoeft de schuld voor deze nederlaag niet op zich te nemen, hij speelde goed."

"Iedereen kan zich deze nederlaag aanrekenen, want we hadden zoveel kansen om zelf te scoren. Negen van de tien keer winnen we zo'n wedstrijd", analyseerde de Portugese manager van de 'Red Devils', die verzuimden zich te verzekeren van een plekje in de knock-outfase.

Volgens de Portugees speelde United een "perfecte eerste helft" in het St. Jakob-Park van Basel. "Op het uitblijven van goals na dan. We hebben hier alleen maar verloren omdat we bij rust niet met 0-5 voor stonden, verder kan ik mijn spelers niets kwalijk nemen."

Centraal

Blind, die aan aflopend contract heeft in Manchester, kwam dit seizoen in de Premier League pas vier keer in actie, voor het laatst eind september. In de Champions League mag de linksbenige verdediger wel altijd starten van Mourinho.

Waar hij doorgaans als linksback opgesteld staat, werd de Amsterdammer woensdag centraal in de verdediging geposteerd naast Chris Smalling.

