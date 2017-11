Bayern-trainer Heynckes hoopt dat spierblessure Robben meevalt

"Zelf heeft hij niet het idee dat het ernstig is", stelt Heynckes de fans van Bayern gerust. "Hij heeft alleen wat lichte spierpijn."

Robben moest zich in de 48e minuut laten vervangen nadat hij plotseling naar zijn dijbeen greep en om een wissel vroeg. "We moeten nog even afwachten wat de schade precies is", aldus de 72-jarige Heynckes.

Waar Robben vlak na de hervatting geblesseerd naar de kant ging, maakte Thiago Alcantara vlak voor rust al noodgedwongen plaats. De Spanjaard bleef gehavend achter na een duel met Sven Kums (ex-Heerenveen) en verliet op krukken het Constant Vanden Stockstadion.

"Het is een zware spierblessure", stelt de bezorgde 'tussenpaus' Heynckes vast. "Al kunnen we er zo snel na de wedstrijd natuurlijk nog niet zoveel over zeggen."

Spoeling

Een lange absentie van Thiago zou Bayern bijzonder slecht uitkomen. In Brussel moest de 'Rekordmeister' het tot ontsteltenis van Heynckes al stellen zonder David Alaba, Kingsley Coman, Thomas Müller, Manuel Neuer, Rafinha en Franck Ribery.

"Nog meer tegenvallers kunnen we echt niet gebruiken. De spoeling wordt alsmaar dunner", baalt Heynckes. Technisch directeur Hasan Salihamidzic vreest echter het ergste. "We gaan ervan uit dat hij er op z'n minst een paar weken niet bij is."

Groepswinst

Zonder de uitgevallen Thiago en Robben sleepte Bayern wel drie punten in de wacht bij Anderlecht. Drie minuten na de wissel van de Nederlander opende Robert Lewandowski de score, maar die werd even later ongedaan gemaakt door Sofiane Hanni. Corentin Tolisso bepaalde de eindstand in de 77e minuut op 1-2.

Met twaalf punten uit vijf wedstrijden bezetten de Duitsers de tweede positie in poule B, achter de nog foutloze koploper Paris Saint-Germain. Op dinsdag 5 december strijden de grootmachten op de groepswinst in München.

Bekijk de uitslagen en de standen in de Champions League