FC Barcelona naar achtste finales CL, Dost scoort twee keer voor Sporting

Barcelona had aan het punt tegen Juventus genoeg om zich bij de laatste zestien ploegen te scharen. Trainer Ernesto Valverde kon het zich zelfs permitteren om de niet volledig fitte Lionel Messi op de bank te laten beginnen.

De Argentijn, die rust kreeg voor het belangrijke treffen van Barcelona tegen Valencia komend weekend, viel na 55 wel in voor Gerard Deulofeu. Ook Messi kon echter niks doen aan de score in Turijn.

Door de remise komt Barcelona op elf punten in groep D en dat zijn er drie meer dan Juventus. De 'Oude Dame' zag Sporting Lissabon wel tot op een punt naderen, want de Portugezen waren thuis met 3-1 te sterk voor Olympiakos Piraeus.

Dost

Bas Dost vertolkte weer een belangrijke rol bij Sporting door twee keer te scoren. De spits werkte vijf minuten voor rust de openingstreffer binnen op aangeven van Gelson Martins.

Sporting vergrootte de marge voor rust nog naar twee via Bruno Cesar en na 66 minuten was Dost wederom trefzeker. De zeventienvoudig Oranje-international kopte een voorzet uit een corner knap binnen.

Sporting sluit de groepsfase op 6 december af met een uitwedstrijd tegen Barcelona, terwijl Juventus op bezoek gaat bij Olympiakos. De Portugezen moeten zelf winnen en hopen dat de Italianen punten verliezen, anders vervolgen ze het Europese avontuur na de winterstop in de Europa League. Olympiakos is uitgespeeld.

Robben

Het al geplaatste Bayern München zegevierde met 1-2 bij Anderlecht. Robben stond aan de aftrap bij de 'Rekordmeister', maar bleef in de rust geblesseerd achter in de kleedkamer. De 33-jarige aanvaller kampt naar verluidt met een bovenbeenblessure.

Anderlecht was verreweg de betere ploeg in eigen huis, maar toonde zich slordig in de afronding en zag Bayern na rust tegen de verhouding in de voorsprong pakken via Robert Lewandowski.

De Belgen tekenden na 63 minuten wel voor de gelijkmaker, maar Bayern had de langste adem. Corentin Tolisso kopte fraai raak op aangeven van Joshua Kimmich en bezorgde zijn ploeg zo de zege.

PSG-Celtic

De andere wedstrijd in groep B tussen Paris Saint-Germain en Celtic werd overtuigend gewonnen door de Parijzenaars (7-1). PSG boekte niet alleen zijn grootste zege ooit in de Champions League, maar mag zich ook de meest scorende ploeg aller tijden noemen in de groepsfase van het miljoenenbal.

Celtic zorgde na een minuut nog wel voor een grote verrassing door brutaal de leiding te nemen in het Parc des Princes. Moussa Dembélé tekende voor het snelste doelpunt van Celtic in de Champions League.

PSG herstelde zich echter nog in de eerste helft, want Neymar (twee goals), Edinson Cavani en Kylian Mbappé zorgden voor een 4-1 ruststand. Een kwartier voor tijd ging de thuisploeg verder met scoren tegen Celtic, dat rijp was voor de slacht.

Marco Verratti zorgde voor de vijfde treffer namens PSG en vijf minuten later stond het zelfs al 7-1 door doelpunten van Cavani en Dani Alves, waardoor de Fransen overtuigend bovenaan blijven staan in groep B met vijftien punten uit vijf wedstrijden. Bayern heeft twaalf punten, Celtic drie en Anderlecht blijft puntloos.

Bekijk de uitslagen en de standen in de Champions League