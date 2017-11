UEFA gaat Carvajal aanklagen na 'opzettelijk geel' in Champions League

De verdediger van Real Madrid kreeg in de laatste minuut geel wegens tijdrekken bij het nemen van een ingooi. Die kaart kon Carvajal niet hebben. De Spanjaard stond op scherp.

Door de gele kaart is Carvajal automatisch geschorst voor de laatste groepswedstrijd tegen Borussia Dortmund, maar begint hij aan de knock-outronde zonder gele kaarten op zak. Real Madrid is al zeker van overwinteren in het miljoenenbal.

De disciplinaire commissie van de UEFA doet op 7 december uitspraak en kan Carvajal voor twee extra wedstrijden schorsen.

Mourinho

In 2010 onderzocht de UEFA ook al twee spelers van Real Madrid voor het bewust incasseren van gele kaarten. Xabi Alonso en Sergio Ramos kregen op 23 november 2010 allebei in de slotfase hun tweede gele kaart in het met 0-4 gewonnen duel met Ajax.

Beide spelers konden daardoor met een schone lei aan de knock-outfase beginnen. Destijds werd José Mourinho, toenmalig trainer van Real, voor twee duels geschorst (één voorwaardelijk) omdat hij opdracht zou hebben gegeven aan Alonso en Ramos om met opzet een tweede gele kaart te krijgen. Real moest ook een boete van 120.000 euro betalen.