Sterling vindt dat Feyenoord 'complimenten verdient' ondanks nederlaag

Ondanks de 1-0 nederlaag, die dankzij een treffer van Sterling tot stand kwam, vindt de aanvaller dat de Rotterdammers het tactisch goed hebben gedaan in het Champions League-duel.

"Feyenoord bleef solide spelen. Wij waren vandaag langzaam aan de bal en ik denk dat we sneller hadden kunnen spelen", zegt Sterling in gesprek met BT Sport.

De buitenspeler velde in de 88e minuut het vonnis over Feyenoord in een wedstrijd die niet bol stond van de kansen. Beide teams moesten het doen met een handvol mogelijkheden en de 'Citizens', die met een aantal wisselspelers aan de aftrap verschenen, trokken uiteindelijk aan het langste eind.

De 22-jarige Sterling was vooral te spreken over de slotfase van zijn ploeg. "Aan het eind speelden we goed, maar Feyenoord verdient de complimenten. Ze groeven zich in en hebben zo lang mogelijk in de wedstrijd gezeten."

"We hebben laten zien dat we mentaal zo sterk zijn dat we in elke competitie kunnen winnen. Ook al spelen we soms lelijke wedstrijden, uiteindelijk winnen we ze toch", aldus de zelfverzekerde Engelsman, die de eerste speler werd die in vier wedstrijden achter elkaar tot scoren kwam in het miljoenenbal namens Manchester City.

Intensiteit

Trainer Josep Guardiola liet eveneens doorschemeren dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg. "Een overwinning is beter dan niets", zei de Spanjaard op de persconferentie na afloop. "Maar we zullen de wedstrijd goed analyseren."

De coach van de al geplaatste Engelse club denkt dat gemakzucht één van de oorzaken was van de matige wedstrijd die zijn team op de mat legde. "In de eerste helft kon het beter maar het is lastig als je je al gekwalificeerd hebt (voor de knock-out fase, red.). Daardoor ontbrak de intensiteit."

Manchester City won tot nu toe al zijn wedstrijden in de Champions League en gaat met vijftien punten aan kop in groep F. Na de overwinning op Feyenoord is de club ook verzekerd van de groepswinst. City sluit de groepfase op woensdag 6 december af op bezoek bij Shakhtar Donetsk.