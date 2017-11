Bosz voelt druk op positie toenemen na nieuwe nederlaag Borussia

Op de vraag bij de persconferentie na de wedstrijd of de derby tegen Schalke 04 zaterdag zijn laatste duel bij Dortmund kon zijn, antwoordde Bosz: "Ik wil het niet mijn laatste wedstrijd noemen. Bij een grote club als 'BVB' moet je altijd winnen."

"Als dat een langere periode niet gebeurt, dan komt er altijd druk. Ik ben daarvan op de hoogte en daarom is de derby erg belangrijk."

"We moeten nu zaterdag de derby winnen, alleen de winst telt dan", zei de Nederlandse trainer. "Ik denk dat deze wedstrijd niet op een beter moment kan komen."

Uitgeschakeld

Dortmund heeft na een flitsende seizoensstart al sinds 30 september niet meer gewonnen, met uitzondering van een bekerduel met FC Magdeburg dat uitkomt in de Dritte Liga. In de Bundesliga is de ploeg van Bosz afgezakt naar de vijfde plek.

Na de nederlaag tegen Tottenham - op de 54e verjaardag van Bosz - is Dortmund uitgeschakeld in de Champions League. Een vervolg in de Europa League is nog wel mogelijk voor de Duitsers. Net als APOEL Nicosia heeft Dortmund twee punten uit vijf wedstrijden, maar 'BVB' heeft een beter doelsaldo en staat voorlopig derde.

Vertrouwen

Tegen Tottenham kwam de ploeg van Bosz nog wel op voorsprong via topschutter Pierre-Emerick Aubameyang, die terugkeerde na een disciplinaire schorsing. Maar na rust ging het mis door treffers van Harry Kane en Heung-Min Son.

"De gelijkmaker viel door een fout van ons. Zulke fouten mogen op dit niveau niet gebeuren. Daarna voetbalden we niet goed meer", zei Bosz.

"In de eerste helft leverden we een prima prestatie, vooral in het eerste halfuur. Maar de tegentreffer had een groot effect op ons vertrouwen. Dat zou niet zo moeten zijn."

"Sommige spelers hadden niet meer de moed om vooruit te spelen", zei de oud-trainer van Ajax. "Alle dingen die we in de eerste helft wel goed deden, lukten daarna niet meer. Dat heeft niets met conditie of fysiek te maken, maar wel met vertrouwen."

De derby tussen Dortmund en Schalke begint zaterdag om 15.30 uur.