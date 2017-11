Feyenoorders Berghuis en Amrabat balen van late tegentreffer City

"Het is teleurstellend dat je hem toch nog tegen krijgt", zei Berghuis tegen Veronica. "We hebben onze huid duur verkocht en hebben beter verdedigd."

"Zo'n goal is dan wel zonde en frustrerend. Je geeft alles, maar het mag niet zo zijn."

Volgens de aanvaller was het verschil in kwaliteit wel te merken. "Je merkt dat alles sneller gaat. Maar zij maken het af en wij niet. Maar het vertrouwen is er. We werken hard en we gaan er zeker uitkomen."

Door de nederlaag heeft Feyenoord geen zicht meer op een plek in de Europa League na de winterstop. "Helaas hebben we in het begin domme fouten gemaakt. Maar het is een mooie campagne geweest."

Amrabat

Amrabat vindt dat de Rotterdammers ondanks de vijfde Champions League-nederlaag op rij wel een compliment verdienen. "We hebben het goed gedaan. Met iets meer geluk hadden we hier zelfs met 1-0 kunnen winnen", zei de Marokkaanse middenvelder.

Feyenoord leek in Manchester het eerste puntje in deze editie van de Champions League te pakken, maar moest in de 88e minuut een doelpunt van Raheem Sterling incasseren (1-0).

"De trainer had het goed neergezet, we moesten 'Europees' denken en de ruimtes klein houden. Dat hebben we ontzettend goed gedaan."

Overtuigd

Toch ging Feyenoord, dat in de Eredivisie ook al wekenlang niet kan winnen, wederom onderuit. "We spelen niet slecht, maar het zit net niet mee", zei Amrabat.

"Ik ben ervan overtuigd dat we hier uit gaan komen. We hebben veel vertrouwen in elkaar en in de trainer. We moeten nu opstaan en deze situatie omdraaien."

Feyenoord gaat zaterdagavond op bezoek bij FC Groningen. De wedstrijd begint om 19.45 uur.