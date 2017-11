Van Bronckhorst 'enorm trots' op Feyenoord ondanks fataal verlies bij City

"Ik ben enorm trots op het team. We hebben echt stappen gemaakt in de Champions League en dat leidde nu bijna tot een puntje. We speelden een heel goede wedstrijd", zei een trotse Van Bronckhorst voor de camera van Veronica.

Waar Feyenoord in de eerste wedstrijd tegen Manchester City in september nog volstrekt kansloos was (0-4), liet de regerend landskampioen zich dinsdag van een veel betere kant zien.

Het weliswaar al geplaatste City had veel moeite met Feyenoord, dat pas vlak voor tijd moest buigen na een treffer van Raheem Sterling. Daardoor sloot de koploper in de Premier League ook de vijfde groepswedstrijd winnend af en blijft Feyenoord vooralsnog puntloos in de Champions League.

Fouten

Dat late tegendoelpunt van Sterling was voor Van Bronckhorst het enige wat hij zijn ploeg kon verwijten. "In de Champions League moet je de hele wedstrijd scherp zijn. Bij die treffer waren we niet alert genoeg en dat kost ons een punt."

De coach hoopt desondanks dat Feyenoord het goede spel in Manchester meeneemt naar de Eredivisie, waar zijn ploeg dringend behoefte heeft aan een zege. Op 1 oktober werd immers voor het laatst een competitiezege geboekt.

"Je ziet in de Champions League het verschil met dag één en dat moeten we nu vertalen naar de Eredivisie", zei Van Bronckhorst. "We moeten leren van de fouten die we maken en gewoon keihard blijven werken, want de manier waarop we speelden was gewoon uitstekend."

Feyenoord vervolgt de Eredivisie zaterdag met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Op 6 december wacht in De Kuip het laatste groepsduel in de Champions League met Napoli.

