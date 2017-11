Feyenoord verliest ook bij Manchester City en is uitgeschakeld in Europa

Met nul punten uit vijf pouleduels is de derde plek, die recht geeft op een Europa League-ticket, definitief uit zicht voor Feyenoord. Met nog één wedstrijd te gaan is het gat met Napoli (zes punten), Shakhtar (negen) en City (vijftien) onoverbrugbaar voor de kampioen van de Eredivisie.

Daardoor is de laatste wedstrijd in groep F, over twee weken tegen Napoli in De Kuip, er voor Feyenoord één om des keizers baard. De Italianen vechten nog wel om de tweede plek, maar zijn daarvoor afhankelijk van het resultaat bij Shakhtar Donetsk-Manchester City.

Feyenoord zorgde met het verlies in Engeland voor een twijfelachtige primeur. Het is de eerste Nederlandse ploeg ooit die de eerste vijf groepswedstrijden in de Champions League verliest. Het negatieve record van vier nederlagen werd tot dinsdag gedeeld met het Willem II van het seizoen 1999/2000.

In Manchester verweerden de Nederlandse gasten zich echter kranig. De 'Citizens', die in september nog met 0-4 wonnen in De Kuip, kregen Feyenoord pas in de slotfase op de knieën in het Etihad Stadium. Sterling was pas in de 88e minuut verantwoordelijk voor de enige goal in Manchester.

Jones

Trainer Giovanni van Bronckhorst koos voor de lastige uitwedstrijd tegen de trotse koploper van de Engelse Premier League voor Jean-Paul Boëtius als vervanger van de niet fitte spits Nicolai Jörgensen. Sofyan Amrabat mocht bij afwezigheid van de geblesseerde captain Karim El Ahmadi weer op het middenveld beginnen.

Het City van manager Josep Guardiola trad niet aan in de sterkste opstelling en deed het aanvankelijk ook rustig aan in het Etihad Stadium. Op wat kleine momenten na stichtten de Engelsen geen gevaar voor het doel van Feyenoord-goalie Brad Jones, die van Van Bronckhorst nog altijd de voorkeur boven Kenneth Vermeer kreeg.

Na iets meer dan een halfuur spelen moest de Australiër wel in actie komen. Nadat hij een kopbal van spits Sergio Aguero over zijn doel zag verdwijnen moest hij handelend optreden bij een afstandsschot van Sterling.

Even later verscheen Feyenoord voor het eerst gevaarlijk aan de overzijde. Sam Larsson speelde zich knap vrij, maar zijn schot verdween naast het doel. Ook een overtreding van City-keeper Ederson op Tonny Vilhena leverde niets op, want de Slowaakse scheidsrechter Ivan Kruzliak liet gewoon doorspelen.

Vrije trap

Zo werd met een ruststand van 0-0 de kleedkamer opgezocht door City en Feyenoord. Vrij snel na de hervatting kwamen de Rotterdammers goed weg. Sven van Beek greep net op tijd in voordat Sterling bij de bal kon en een schot van Kevin De Bruyne zeilde over het doel.

Na een uur spelen zag Larsson aan de andere kant ook een inzet over de lat vliegen. De Zweedse linksbuiten mocht voor een vrije trap vanaf een meter of achttien aanleggen na een overtreding op Steven Berghuis, maar hij mikte net iets te hoog. Bij een soortgelijke situatie voor het Feyenoord-doel was er ook geen succes voor Yaya Touré.

De beste Feyenoord-kans was in de 69e minuut voor Berghuis. Larsson gaf de bal fraai mee aan de rechtsbuiten, maar die schoot via de handen van Ederson over. Van Bronckhorst merkte dat een resultaat erin zat voor Feyenoord en besloot met Jörgensen voor Boëtius wat extra stootkracht te brengen.

Vlak na die wissels verzuimde City juist de leiding te nemen. Aguero werd vrijgespeeld voor de goal van Jones, maar schoof de bal naast de paal. Feyenoord leek zo af te stevenen op een knap en verdiend gelijkspel, maar in de 88e minuut was het alsnog raak voor de 'Citizens'. Sterling liet Jones kansloos na een combinatie van Ilkay Gündogan.

De equipe van Van Bronckhorst wist die late tegentreffer niet meer ongedaan te maken en stapte zo met de vijfde opeenvolgende nederlaag in de Champions League van het veld. Op woensdag 6 december kan Feyenoord de eer nog redden in de thuiswedstrijd tegen Napoli.

Tweede plek

De Italianen strijden nog om de tweede plek in groep F dankzij een 3-0 zege op Shakhtar Donetsk. Napoli moest winnen van de ploeg uit Oekraïne om kans te houden op een vervolg in de Champions League.

Napoli maakte het verschil uiteindelijk in de tweede helft. Lorenzo Insigne zorgde tien minuten na rust voor de openingstreffer en pas in de slotfase stelde de thuisploeg de zege veilig.

Piotr Zielinski zorgde na 81 minuten voor de 2-0 en ex-PSV'er Dries Mertens, de aangever bij de 2-0, deed twee minuten later nog een duit in het zakje door een rebound te benutten.

