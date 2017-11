Bosz verliest opnieuw met Dortmund, Real wel verder in Champions League

Door de nederlaag van Dortmund tegen Tottenham neemt de druk op de bekritiseerde Bosz verder toe. De 'Borussen' wonnen dit Champions League-seizoen nog geen wedstrijd en de laatste zege in de Bundesliga dateert van 30 september.

Aanstaande zaterdag wacht de geplaagde ploeg van Bosz al weer de volgende loodzware opgave: de altijd beladen 'Kohlenpott-derby' tegen aartsrivaal Schalke 04. Bij verlies in Dortmund moet de Nederlandse coach volgens Duitse media serieus vrezen voor zijn baan.

Dortmund kwam dinsdag na 31 minuten nog wel op voorsprong in het Signal Iduna Park. Uitgerekend Pierre-Emerick Aubameyang, die afgelopen vrijdag om disciplinaire redenen ontbrak in de uitwedstrijd tegen VfB Stuttgart (2-1 verlies), zorgde met een schot in de verre hoek voor de voorsprong.

Tottenham Hotspur, dat al zeker was van overwintering in de Champions League, kwam al snel na rust op gelijke hoogte. Harry Kane zorgde met zijn zesde doelpunt dit seizoen in het miljoenenbal voor de 1-1. Heung-Min Son dompelde Dortmund een kwartier voor tijd in rouw met een fraai schot in de rechterbovenhoek.

Ondanks de derde nederlaag deze groepsfase blijft Dortmund met twee punten op de derde plek staan in groep H, aan het einde van de rit goed voor overwintering in de Europa League. APOEL Nicosia, dat dinsdag met grote cijfers verloor van Real Madrid, heeft ook twee punten maar met nog een wedstrijd te gaan een veel slechter doelsaldo.

Real Madrid

Real verzekerde zich door die ruime overwinning op APOEL van een plek bij de laatste zestien. De ploeg van trainer Zinedine Zidane heeft nu tien punten, drie minder dan koploper Tottenham Hotspur.

Het ging Real bijzonder makkelijk af in Nicosia, want bij rust stond het al 0-4 door treffers van Luka Modric, Karim Benzema (twee) en Nacho. Na rust pikte ook Cristiano Ronaldo, die in de competitie dit seizoen nog maar een keer tot scoren kwam, zijn doelpunten mee.

De huidige topscorer in de Champions League zorgde vier minuten na rust voor de 0-5 en tekende na 54 minuten ook voor de zesde Madrileense treffer.

Real Madrid sluit de groepsfase op 6 december af met een thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund, terwijl Tottenham Hotspur op Wembley APOEL Nicosia ontvangt.

Bekijk de uitslagen en de standen in de Champions League