Liverpool nog niet zeker van vervolg in CL, Babel en Besiktas overwinteren wel

Liverpool leek een eenvoudige avond te krijgen tegen Sevilla. Roberto Firmino zorgde al na twee minuten voor de 0-1 en tekende 28 minuten later ook voor de derde treffer. Sadio Mané had na 22 minuten met een fraaie kopbal al voor de 0-2 gezorgd.

Sevilla richtte zich na rust echter op en vocht zich dankzij Wissam Ben Yedder terug tot 2-3. De Fransman zorgde na 51 minuten voor de 1-3 en benutte tien minuten later een penalty.

Liverpool leek stand te houden en daarmee overwintering veilig te stellen, maar de ploeg van manager Jürgen Klopp incasseerde diep in blessuretijd alsnog de gelijkmaker. Guido Pizarro kreeg na een corner alle vrijheid om binnen te werken en zorgde daarmee voor een zwaarbevochten remise. Wijnaldum speelde de hele wedstrijd mee bij Liverpool.

Door de remise komen de 'Reds' op negen punten in groep A, één meer dan nummer twee Sevilla. Spartak Moskou, dat eerder op dinsdag dure punten verspeelde tegen Maribor, staat derde met zes punten.

Promes

De Russische werkgever van Promes incasseerde in blessuretijd een dure treffer tegen de gasten uit Slovenië: 1-1.

Promes, die dit Champions League-seizoen met twee doelpunten en twee assists al bij vier goals betrokken was, zag de Kaapverdische spits Ze Luis in de 82e minuut voor de openingsgoal zorgen in Moskou. In de 92e minuut werd die ongedaan gemaakt door Jasmin Mesanovic.

Maribor kwam door het gelijkspel op twee punten en is met nog maar één duel voor de boeg uitgeschakeld voor een verlengd Europees avontuur.

Groep G

In groep G verzekerde Besiktas zich van een plek bij de laatste zestien dankzij een 1-1 gelijkspel tegen FC Porto. De Turkse club kwam daardoor op elf punten en is niet meer in te halen.

Met Babel de hele wedstrijd als linksbuiten kwam Besiktas nog wel op achterstand in het eigen Vodafone Park. Na een klein halfuur spelen schoot verdediger Felipe een ingestudeerde vrije trap binnen namens de Portugezen.

Nog voor rust bracht Anderson Telisca de thuisploeg weer langszij. De Braziliaan tikte van dichtbij binnen op aangeven van Besiktas-spits Cenk Tosun.

Ondanks onder meer nog een knap schot van Babel dat op de lat uiteenspatte bleef het bij 1-1 in Istanbul, waardoor Besiktas feest kon vieren en zich op mag maken voor de achtste finales.

Leipzig

RB Leipzig deed uitstekende zaken door AS Monaco met 1-4 te verslaan. Daardoor komt er een einde aan het Europese avontuur van de 'Monegasken', die vorig seizoen nog tot de halve finales reikten in de Champions League.

Leipzig zat al na tien minuten op rozen in het Stade Louis II. Een eigen doelpunt van de Braziliaan Jemerson leidde na zes minuten de 0-1 in en drie minuten later vergrootte Timo Werner de marge al naar twee. Diezelfde Werner tekende na dertig minuten vanaf elf meter ook al voor de derde treffer.

Radamel Falcao deed twee minuten voor rust nog wel wat terug, maar dat bleek niet meer dan een eretreffer. Naby Keita zorgde direct daarna namelijk voor de 1-4, wat zowel de rust- als de eindstand betekende.

Leipzig heeft nu net als FC Porto zeven punten en dat zijn er vier minder dan Besiktas. Monaco heeft nog twee punten en is uitgeschakeld. Porto neemt het in de laatste wedstrijd thuis op tegen Monaco, terwijl Leipzig het al geplaatste Besiktas ontvangt.

