'B-team City kan tegen Feyenoord net zoveel brengen als basiselftal'

"Ik kan niet meer dan hopen dat ze goed tegenstand kunnen bieden. Feyenoord moet hopen op een 'Frankrijk-Luxemburg-scenario'", doelt Israël in gesprek met NUsport op het 0-0 gelijkspel van voetbaldwerg Luxemburg in september tegen grootmacht Frankrijk. "Daar is geluk voor nodig en ze moeten heel goed verdedigen."

Dat is voor Feyenoord makkelijker gezegd dan gedaan. Persoonlijke fouten in de defensie spelen de nog puntloze Rotterdammers parten in het miljoenenbal. "Het is al gebleken dat goed verdedigen niet altijd vanzelfsprekend is", zegt Israël. "Feyenoord moet Manchester City dwingen op de eigen helft en in een heel kleine ruimte te voetballen."

In de persconferentie voorafgaande aan het duel zei Manchester City-manager Josep Guardiola maandag dat hij een aantal vaste waardes op de bank zal zetten. Israël denkt niet dat dat de opdracht makkelijker maakt voor de Rotterdammers. "Guardiola gaat ervan uit dat zijn B-ploeg net zoveel kan brengen als zijn basiselftal. Alleen voor Kevin De Bruyne hebben ze geen vervanger."

Ook Giovanni van Bronckhorst gaat misschien wat spelers sparen met het oog op de competitie, maar Israël is daar geen voorstander van. "Twijfelgevallen zou ik op de bank zetten. Maar het is dinsdag en het duurt nog lang voordat het competitieweekend begint. Ik zou gewoon de beste spelers opstellen."

Afwezigheid

Karim El Ahmadi is in ieder geval niet van de partij in het Etihad Stadium. De aanvoerder van Feyenoord is geschorst. "Renato Tapia kan de afwezigheid van El Ahmadi opvangen", denkt Israël. "Karim is een middenvelder met een verdedigende instelling en Tapia is misschien wel beter op het middenveld dan in de verdediging. Achterin probeert hij te veel ingewikkelde dingen en legt hij te veel risico in zijn spel."

Achter de naam van Nicolai Jörgensen staat vanwege ziekte nog een vraagteken. Michiel Kramer is de andere spits in de selectie van Feyenoord, maar Israël zou de oud-speler van ADO Den Haag niet in de basis zetten in Manchester.

"Kramer zou ik opstellen als je veel beter bent dan een tegenstander", zegt hij. "Maar tegen een club waar je veel op je eigen helft moet spelen, zou ik iemand anders in de spits zetten."

"Feyenoord zal niet veel in het strafschopgebied van de tegenstander komen. Kramer moet het met zijn kopkracht van voorzetten van de zijkanten hebben, dus aan hem heb je niets", verklaart hij. "Ik zou een beweeglijke speler neerzetten, zoals Jean-Paul Boëtius. Hij houdt de bal bij zich en kan dribbelen. Een uitbraak is de enige kans die Feyenoord krijgt tegen City."

De wedstrijd tussen Manchester City en Feyenoord is dinsdag live te zien op NU.nl. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Na afloop zijn er ook video's van de andere wedstrijden te zien.

