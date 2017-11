Kuipers arbiter bij Champions League-duel Atletico-Roma

Kuipers geeft om 20.45 uur het eerste fluitsignaal in Wanda Metropolitano, het nieuwe stadion van Atletico.

De thuisploeg heeft met drie punten uit vier duels nog maar een kleine kans op een plek in de knock-outfase van de Champions League. AS Roma leidt groep C met acht punten, gevolgd door Chelsea met zeven.

De Engelse kampioen begint al om 18.00 uur in Baku aan de wedstrijd tegen hekkensluiter FK Qarabag (twee punten). Als de Engelse club wint, is het zeker van een vervolg in de Champions League.

Kevin Blom gaat donderdag naar Zweden om de wedstrijd in de Europa League tussen Östersunds FK en Zorja Loegansk uit Oekraïne te fluiten.

Feyenoord

Feyenoord krijgt dinsdag op bezoek bij Manchester City te maken met een Slowaakse scheidsrechter. De UEFA heeft Ivan Kruzliak aangesteld voor het duel in het Etihad-stadion.

De 33-jarige Kruzliak leidde niet eerder een wedstrijd van Feyenoord. Wel floot hij vorig seizoen twee duels van Ajax in de Europa League.

Manchester City is met de maximale score van twaalf punten uit vier wedstrijden al verzekerd van een plek in de knock-outfase van de belangrijkste Europese clubtoernooi. Bij een zege op Feyenoord kan de ploeg van manager Pep Guardiola ook de groepswinst veiligstellen.

De Rotterdammers wachten nog altijd op het eerste punt in de Champions League. Feyenoord strijdt in de resterende twee wedstrijden met Napoli (drie punten) om de derde plek en daarmee een vervolg in de Europa League.

De wedstrijd tussen Manchester City en Feyenoord is dinsdag live te zien op NU.nl. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Na afloop zijn er ook video's van de andere wedstrijden te zien.

Live op de hoogte blijven van de Champions League? Download de NUsport-app