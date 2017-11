Guardiola vindt dat heel City trots moet zijn op 'legende' Aguero

"Aguero is een levende legende voor City. Heel de club moet trots op hem zijn", aldus Guardiola. De Spanjaard zag de spits in San Paolo de 2-3 maken. Ag├╝ero heeft daardoor in alle competities in totaal een goal meer dan Eric Brook (177), die van 1928 tot 1939 bij City speelde.

De 29-jarige Aguero is bezig aan zijn zevende seizoen bij de club uit Manchester, die hem overnam van Atletico Madrid. In het seizoen 2014/2015 werd hij met 26 goals topscorer van de Premier League.

"Wat Sergio bereikt heeft is een groot compliment voor alle spelers waar hij mee gespeeld heeft bij City", vindt Guardiola. "En ook voor al zijn trainers bij deze club."

Wauw

Zijn goal tegen Napoli was de tweede van Aguero dit Champions League-seizoen. Ook Nicolas Otamendi, Josh Stones en Raheem Sterling scoorden in Napels voor City, dat volgens Guardiola een van zijn beste wedstrijden van dit seizoen speelde.

"Ook Napoli speelde goed en dus was het voor de toeschouwers fantastisch", stelt Guardiola. "Het enige wat ik daarover kan zeggen is: wauw."

Ten opzichte van de meeste Premier League-wedstrijden was de tegenstand in San Paolo wel een stuk zwaarder, beseft Guardiola. "Op dit niveau kunnen we niet negentig minuten controleren. Maar de manier waarop we reageerden toen we 1-0 achter kwamen en ook bij de 2-2 doet me goed. Dat geeft ons nog meer vertrouwen voor de komende weken."

De eerstvolgende wedstrijd van City is zondag. De Premier League-koploper speelt dan om 15.15 uur de topper tegen Arsenal.

